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Двое военнослужащих ЦАХАЛ погибли в бою в секторе Газа
Двое военнослужащих ЦАХАЛ погибли в бою в секторе Газа - РИА Новости, 06.02.2025
Двое военнослужащих ЦАХАЛ погибли в бою в секторе Газа
Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли на севере сектора Газа, еще один получил серьезные ранения, сообщила в четверг пресс-служба армии. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:15:00+03:00
2025-02-06T10:15:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли на севере сектора Газа, еще один получил серьезные ранения, сообщила в четверг пресс-служба армии."Разрешено к публикации: старший сержант резерва Надав Коэн, боец 51-го батальона бригады "Голани" из Бейт-Ханан, погиб на севере сектора Газа в возрасте 21 года", - говорится в сообщении.В пресс-службе также добавили, что в инциденте, в ходе которого погиб Надав Коэн, пал еще один солдат ЦАХАЛ, но его имя пока не разрешено к публикации. Кроме того, в том же инциденте еще один военнослужащий получил серьезные ранения. Пострадавший был эвакуирован в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.Согласно сообщению 12-ого канала израильского телевидения, из-за плохих погодных условий кран упал на группу солдат, которая находилась рядом с конструкцией. В результате чего двое военных погибли, один получил тяжелые ранения, и еще пятеро солдат получили ранения разной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.Согласно обнародованным ЦАХАЛ данным, Израиль потерял 407 солдат в ходе наземной операции в секторе Газа, которая началась в конце октября 2023 года, общее число израильских военных, погибших с момента атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, достигло 846.
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в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Двое военнослужащих ЦАХАЛ погибли в бою в секторе Газа
Двое военнослужащих ЦАХАЛ погибли в бою на севере сектора Газа
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли на севере сектора Газа, еще один получил серьезные ранения, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"Разрешено к публикации: старший сержант резерва Надав Коэн, боец 51-го батальона бригады "Голани" из Бейт-Ханан, погиб на севере сектора Газа в возрасте 21 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что в инциденте, в ходе которого погиб Надав Коэн, пал еще один солдат ЦАХАЛ, но его имя пока не разрешено к публикации. Кроме того, в том же инциденте еще один военнослужащий получил серьезные ранения. Пострадавший был эвакуирован в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Согласно сообщению 12-ого канала израильского телевидения, из-за плохих погодных условий кран упал на группу солдат, которая находилась рядом с конструкцией. В результате чего двое военных погибли, один получил тяжелые ранения, и еще пятеро солдат получили ранения разной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Согласно обнародованным ЦАХАЛ данным, Израиль потерял 407 солдат в ходе наземной операции в секторе Газа, которая началась в конце октября 2023 года, общее число израильских военных, погибших с момента атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, достигло 846.