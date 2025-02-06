https://ria.ru/20250206/voda-1997649536.html

В России увеличилось число случаев загрязнения воды

В России увеличилось число случаев загрязнения воды - РИА Новости, 06.02.2025

В России увеличилось число случаев загрязнения воды

Число случаев загрязнения водных объектов в России выросло на 12% за год, чаще всего вредные вещества в 2024 году попадали в реку Тобол, сообщается на... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T08:30:00+03:00

2025-02-06T08:30:00+03:00

2025-02-06T08:30:00+03:00

тобол (река)

россия

свердловская область

гидрометцентр

происшествия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число случаев загрязнения водных объектов в России выросло на 12% за год, чаще всего вредные вещества в 2024 году попадали в реку Тобол, сообщается на информационно-аналитической платформе "Гриниум". "Что касается сведений о состоянии водных объектов, то 11,6% (из 3100 случаев загрязнений) пришлось на июль, август и март — по 11,1-11,5% случаев... По сравнению с 2023 годом, общее количество случаев возросло на 12%. Общее количество водных объектов, которые подверглись экстремально высокому загрязнению, составило 382, высокому загрязнению — 1090", - говорится в сообщении. Из представленного на сайте "Гриниум" графика следует, что чаще всего в 2024 году подвергался загрязнению участок реки Тобол в Свердловской области - 481 случай, за ним следуют Ока в Московской области (164 случая), Дон в Ростовской области (102 случая), Вязьма в Смоленской области (94 случаев) и Енисей в Красноярском крае (73 случая). Отмечается, что лидерами по числу загрязнений малых водных объектов и озер среди регионов стали Мурманская область (120 случаев) и Калининградская (102 случая). "Наиболее частыми загрязнителями в случаях высокого загрязнения водных объектов стали ионы марганца и легкоокисляемые органические вещества — каждый по 15% от всех ингредиентов, также встречается азот нитритный (14%) и ионы цинка (9%)", - сообщили в "Гриниум". По данным Росгидромета, в 2024 году основными отраслями - загрязнителями водных объектов являлись металлургическая, горнодобывающая, нефтяная, целлюлозно-бумажная отрасли промышленности, а также ЖКХ.

https://ria.ru/20241019/pena-1978886783.html

https://ria.ru/20250114/don-1993688061.html

тобол (река)

россия

свердловская область

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тобол (река), россия, свердловская область, гидрометцентр, происшествия