В России увеличилось число случаев загрязнения воды
"Гриниум": число случаев загрязнения водных объектов в России выросло на 12%
© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРазлив реки Тобол в районе микрорайона "Старокомогоровка" в Кургане
Разлив реки Тобол в районе микрорайона "Старокомогоровка" в Кургане. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число случаев загрязнения водных объектов в России выросло на 12% за год, чаще всего вредные вещества в 2024 году попадали в реку Тобол, сообщается на информационно-аналитической платформе "Гриниум".
"Что касается сведений о состоянии водных объектов, то 11,6% (из 3100 случаев загрязнений) пришлось на июль, август и март — по 11,1-11,5% случаев... По сравнению с 2023 годом, общее количество случаев возросло на 12%. Общее количество водных объектов, которые подверглись экстремально высокому загрязнению, составило 382, высокому загрязнению — 1090", - говорится в сообщении.
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Из представленного на сайте "Гриниум" графика следует, что чаще всего в 2024 году подвергался загрязнению участок реки Тобол в Свердловской области - 481 случай, за ним следуют Ока в Московской области (164 случая), Дон в Ростовской области (102 случая), Вязьма в Смоленской области (94 случаев) и Енисей в Красноярском крае (73 случая).
Отмечается, что лидерами по числу загрязнений малых водных объектов и озер среди регионов стали Мурманская область (120 случаев) и Калининградская (102 случая).
"Наиболее частыми загрязнителями в случаях высокого загрязнения водных объектов стали ионы марганца и легкоокисляемые органические вещества — каждый по 15% от всех ингредиентов, также встречается азот нитритный (14%) и ионы цинка (9%)", - сообщили в "Гриниум".
По данным Росгидромета, в 2024 году основными отраслями - загрязнителями водных объектов являлись металлургическая, горнодобывающая, нефтяная, целлюлозно-бумажная отрасли промышленности, а также ЖКХ.
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