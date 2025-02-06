https://ria.ru/20250206/vina-1997661255.html

Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" признал вину

Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" признал вину - РИА Новости, 06.02.2025

Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" признал вину

Сооснователь рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, признал свою... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:56:00+03:00

2025-02-06T09:56:00+03:00

2025-02-06T09:56:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Сооснователь рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимир Бурдин, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, признал свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. "Двенадцатого ноября 2024 года задержан и вину признал в полном объеме, в этот же день допрошен в качестве подозреваемого. Бурдину предъявлено обвинение, назначены экспертизы", – озвучила свою позицию следователь. В свою очередь, сам Бурдин рассказал судье, что ранее уже привлекался к уголовной ответственности в 2017 году по этой же статье (об умышленном причинении тяжкого вреда). "Потерпевший пояснил, что не желает присутствовать на заседании, проживает в Челябинске, от него поступило ходатайство, чтобы суд рассмотрел меру пресечения без него", – сообщила также судья Татьяна Орлова. На вопросы своего адвоката, готов ли Бурдин извиниться перед потерпевшим, он ответил утвердительно. "Конечно, готов, с потерпевшим был знаком пару лет", – сказал музыкант. "Я все-таки личность медийная. Но куда мне бежать?" – подытожил фигурант, пояснив, что надеется на более мягкую меру пресечения. Верх-Исетский райсуд 14 ноября 2024 года отправил в СИЗО Бурдина по 11 января 2025 года, потом арест продлили до 11 февраля, однако обжаловать свой арест ему не удалось. В пресс-службе облсуда подчеркивали, что ходатайства рассматривались по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"). Правоохранительные органы и сторона защиты от комментариев по теме отказались.

https://ria.ru/20250206/dolg-1997641502.html

https://rsport.ria.ru/20250103/bloger-1992398203.html

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происшествия, екатеринбург, челябинск, россия