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Глава МИД Венгрии прокомментировал предложение Трампа по сектору Газа
Глава МИД Венгрии прокомментировал предложение Трампа по сектору Газа - РИА Новости, 06.02.2025
Глава МИД Венгрии прокомментировал предложение Трампа по сектору Газа
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя предложение президента США Дональда Трампа по освоению сектора Газа,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя предложение президента США Дональда Трампа по освоению сектора Газа, заявил, что многие из планов Трампа "шокирующе инновационны". "Многие из предложений Трампа, возможно, шокирующе инновационны", - заявил Сийярто в интервью телеканалу Fox News. Он напомнил, что Трампу ранее удалось организовать заключение соглашений Авраама о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами, хотя многие считали это невозможным. Тем не менее, глава венгерского МИД не уверен, что предложение Трампа по сектору Газа будет принято странами, с которыми соседствует регион. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа "площадкой для сноса" и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские "Иудею и Самарию". Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа "провальным экспериментом" и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.
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В мире, Цены на нефть, США, Израиль, Палестина, Дональд Трамп, Петер Сийярто, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Глава МИД Венгрии прокомментировал предложение Трампа по сектору Газа
Сийярто назвал предложения Трампа по сектору Газа шокирующе инновационными