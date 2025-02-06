https://ria.ru/20250206/vebrf-1997814908.html

ВЭБ.РФ: комплекс переработки древесины Верхневолжья динамично развивается

ВЭБ.РФ: комплекс переработки древесины Верхневолжья динамично развивается - РИА Новости, 06.02.2025

ВЭБ.РФ: комплекс переработки древесины Верхневолжья динамично развивается

ВЭБ.РФ как основной кредитор деревообрабатывающих производств в Торжке (Тверская область) объявил о завершении ключевых процедур замещения активов ООО "СТОД",... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:33:00+03:00

2025-02-06T18:33:00+03:00

2025-02-06T18:39:00+03:00

россия

торжок

тверская область

игорь руденя

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. ВЭБ.РФ как основной кредитор деревообрабатывающих производств в Торжке (Тверская область) объявил о завершении ключевых процедур замещения активов ООО "СТОД", говорится в сообщении госкорпорации. "Главная задача – сохранение коллектива в более чем 1300 человек и уникального профиля предприятия, реализующего высокие переделы древесины – выполнена. Сменилось не только имя, предприятие теперь зарегистрировано по месту производства – в Тверской области. И сегодня "Новоторжский лесоперерабатывающий комбинат" стабильно и динамично развивается и решает задачи импортозамещения. Стратегическим партнером ВЭБ.РФ в развитии актива выступило правительство Тверской области. Теперь градообразующее для Торжка предприятие будет платить налоги в бюджет города и региона", - сказал заместитель председателя госкорпорации Александр Тарабрин. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, правительством региона совместно с госкорпорацией ВЭБ.РФ был сформирован механизм оздоровления предприятия. "Зарегистрировано новое юрлицо, "Новоторжский ЛПК", находящееся на налоговом учете в Тверской области. Обеспечена непрерывность производственного процесса, сохранен трудовой коллектив", — сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба областного правительства. Он также отметил, что сегодня на предприятии разрабатываются новые виды продукции, в том числе социального назначения — например, быстровозводимые конструкции для загородных детских лагерей, баз отдыха и объектов здравоохранения. "Мы благодарны ВЭБ.РФ за участие в развитии экономики региона, поддержку инвестпроектов. Данный механизм используется для стабилизации ситуации на других предприятиях региона, которые столкнулись с подобными вызовами", — подчеркнул Руденя. В состав "Новоторжского лесоперерабатывающего комбината" входят два деревообрабатывающих комплекса в Тверской области. Компания выпускает LVL-брус из клееного шпона (до 140 тысяч кубических метров в год), ориентированно-стружечные плиты (500 тысяч кубических метров в год), домокомплекты, реализует проекты по строительству и реконструкции зданий из древесных материалов, в том числе многоквартирных каркасно-панельных домов. Производства обеспечены собственным сырьем, которое поставляет лесозаготовительный филиал. Бывший оператор проекта – ООО "СТОД", в свое время не вернувший кредит ВЭБ.РФ на запуск производства, в настоящее время проходит процедуру банкротства, в перспективе компания будет ликвидирована.

https://ria.ru/20250206/polovode-1997728344.html

https://ria.ru/20250130/verkhnevolzhe-1996349891.html

россия

торжок

тверская область

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россия, торжок, тверская область, игорь руденя, вэб.рф (вэб)