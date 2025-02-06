https://ria.ru/20250206/vagenkneht-1997793657.html

Вагенкнехт назвала Меркель матерью "Альтернативы для Германии"

Вагенкнехт назвала Меркель матерью "Альтернативы для Германии" - РИА Новости, 06.02.2025

Вагенкнехт назвала Меркель матерью "Альтернативы для Германии"

Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель "матерью" правой... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:03:00+03:00

2025-02-06T18:03:00+03:00

2025-02-06T18:03:00+03:00

в мире

германия

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хдс/хсс

левая (партия)

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт назвала бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель "матерью" правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В среду на мероприятии, организованном газетой Zeit, Меркель напомнила, что рейтинг АдГ составлял около 11%, когда она уходила с поста канцлера в 2021 году. Она также заявила, что "не несет ответственности" за то, что сейчас эту партию поддерживают около 20% избирателей, при этом экс-канцлер признала, что рост числа беженцев в ФРГ за время ее пребывания на посту способствовал увеличению популярности "Альтернативы для Германии". "Она (Меркель - ред.) - мать АдГ и многих проблем в стране", - заявила политик агентству DPA. Меркель "допустила полную потерю контроля" в области миграционной политики, добавила Вагенкнехт. "Если бы не политика Меркель в отношении беженцев, АдГ не прошла бы в бундестаг в 2017 году и, вероятно, вообще не существовала бы сегодня", - отметила сопредседатель ССВ. Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным недавнего опроса института INSA, рейтинг АдГ составляет 22%. На первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 16%, за партию "Зеленые" - 13%. На преодоление 5-процентного порога прохождения в бундестаг может рассчитывать и "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость": ее поддерживают 5,5% опрошенных. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4,5%, за "Левую партию" - 5%.

https://ria.ru/20250203/germaniya-1996627552.html

https://ria.ru/20250109/vaydel-1993025585.html

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в мире, германия, ангела меркель, сара вагенкнехт, хдс/хсс, левая (партия)