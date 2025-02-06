https://ria.ru/20250206/uvolnenie-1732702258.html

Выходное пособие в 2025 году: какие положены выплаты при увольнении

Выходное пособие в 2025 расчет выплат сотрудникам при увольнении и сокращении

Выходное пособие в 2025 году: какие положены выплаты при увольнении

Выходное пособие — это деньги, которые выплачиваются сотруднику в день его увольнения с работы, в том числе, при сокращении штата. Как получить выходное пособие РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T18:07:00+03:00

2025-02-06T18:07:00+03:00

2025-02-06T18:07:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Выходное пособие — это деньги, которые выплачиваются сотруднику в день его увольнения с работы, в том числе, при сокращении штата. Как получить выходное пособие работнику в 2025 году, правила расчета и размеры выплат — в материале РИА Новости.Выходное пособие в 2025 годуВыходное пособие — это денежная сумма, выплачиваемая работнику при увольнении в последний день работы.— Цель такой выплаты в том, чтобы материально поддержать бывшего сотрудника во время поиска им новой работы, если старую ему пришлось оставить не по собственной воле или вине, — рассказала РИА Новости юрист Алена Мартынова.Порядок назначения выплаты при прекращении трудового договора регламентируется статьей 178 Трудового кодекса РФ.Если работодатель — юридическое лицо, то он обязан выплатить уволенным сотрудникам выходное пособие в случаях, перечисленных в законодательстве.Если же работодателем выступает индивидуальный предприниматель, то вопрос о выплате выходных пособий остается на его усмотрение. Эти моменты оговариваются при найме на работу и должны быть отражены в трудовом договоре. Если же в документе этот вопрос не затронут, увольняемый может остаться без выходного пособия, и это будет законно.Виды выходного пособияПособие при увольнении по собственному желаниюЕсли сотрудник увольняется по собственному желанию, то выходное пособие не полагается. Его можно получить только в случае, если этот момент прописан в трудовом договоре. Таким образом, выплата пособия при увольнении сотрудника по собственному желанию является правом, а не обязанностью работодателя.По общему правилу работнику обязаны отдать только сумму, которую он заработал, но не получил за период до увольнения, а также компенсацию за неиспользованный отпуск.— Это оплата за те дни, когда работник мог бы законно не работать и получать деньги. Если сотрудник не успел использовать все дни отпуска, при увольнении он может забрать деньги, — рассказала Алена Мартынова.Также выходное пособие не полагается работнику, которому не удалось пройти испытательный срок, и сотруднику, проступок которого предусматривает крайнюю меру административной ответственности, согласно статье 81 ТК. Кроме того, выплату не начислят заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев (если иное не установлено федеральными законами, коллективным или трудовым договором).Пособие при сокращенииВыходное пособие при сокращении штата — вид денежного возмещения в размере среднемесячной зарплаты сотрудника.— Работодатель обязан выплатить выходное пособие при сокращении. Также сотруднику полагается зарплата за отработанные в текущем месяце дни и компенсация за неиспользованный отпуск, — отметила юрист.Также при сокращении штата можно получить деньги на время поиска работы. По Трудовому кодексу, если через два месяца работник не нашел новое место, он может обратиться к работодателю за выплатой еще одного среднего заработка. За этой выплатой можно прийти в течение 15 рабочих дней по окончании второго месяца поиска работы.Можно получить средний заработок и за третий месяц. Для этого нужно встать на учет в центре занятости в течение 14 рабочих дней после увольнения. Это период может быть продлен по уважительным причинам.— Если орган занятости не предлагает гражданину подходящую работу, за бывшим работником сохраняется право получить сумму месячного заработка и за третий месяц с момента увольнения. Сроки такие же: обратиться за выплатой можно в течение 14 рабочих дней после окончания третьего месяца. В течение двух недель работодатель должен все выплатить, — пояснила специалист.К описанной ситуации закон выдвигает требование: гражданин не может отказаться от предложенной органами занятости работы более одного раза. В случае повторного отказа право на выходное пособие при увольнении за третий месяц пропадает.Также работодатель вправе единовременно выплатить все суммы — за второй и третий месяц, не дожидаясь, устроится ли бывший сотрудник на другую работу и когда это произойдет, а сразу отдать деньги — два средних заработка. На работников Крайнего Севера и приравненных к нему местностей полагается шесть средних заработков.Пособие при ликвидации организацииЛиквидация — это процесс прекращения деятельности организации. В таком случае руководство увольняет всех работников и обязано выплатить им выходное пособие в размере среднего месячного заработка.Также как и при сокращении, увольняемому сотруднику полагается зарплата за отработанные в текущем месяце дни, компенсация за неиспользованный отпуск, а также выплата среднемесячных заработков в течение двух или трех месяцев до нового трудоустройства.Пособие по соглашению сторонНередко работодатели желают избежать сложной процедуры сокращения и быстрее освободить место для нового сотрудника, а потому предлагают уволиться по соглашению сторон.— Работник и работодатель при этом соглашаются расторгнуть договор и подписывают соответствующий документ. В нем указывается и сумма, которую получит уволенный сотрудник, — пояснила юрист.После подписания такого документа отозвать его в одностороннем порядке нельзя, но есть исключения. Например, сотрудница, которая узнала о беременности после подписания соглашения, может передумать увольняться. Верховный суд РФ считает, что в этом случае соглашение об увольнении должно быть расторгнуто и уволить беременную сотрудницу нельзя.Пособие при увольнении по инвалидности или по здоровьюЕсли сотрудник приносит медицинское заключение, из которого следует, что ему требуется другой, более легкий труд, то работодатель должен предложить иную, подходящую работу. В случае, когда сотрудник не согласен или адекватных вакансий в организации нет, то единственным выходом из ситуации остается увольнение по состоянию здоровья.— В таком случае, кроме причитающихся работнику заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск, ему полагается выплата выходного пособия в сумме двухнедельного среднего заработка, — пояснила юрист.Также выплата выходного пособия полагается при увольнении, если сотруднику нужно переходить на другую работу по решению руководства, но нельзя это сделать по состоянию здоровья.Пособие при призыве в армиюПризыв работника на военную службу — это обстоятельство, которое не зависит от желания его самого или работодателя. Потому при увольнении сотрудника в таком случае начальство обязано выплатить ему:Другие виды выходного пособияТакже обязаны выплатить выходное пособие увольняющемуся сотруднику, если:Размер выходного пособияРазмер выходного пособия зависит от причин увольнения. При сокращении штата или ликвидации организации средства выплатят в размере средней заработной платы за месяц, в котором произошло увольнение.В сумме двухнедельного среднего заработка — в следующих случаях:Двухнедельный средний заработок выплачивается при расторжении трудового договора с лицом, занятым на сезонных работах, в связи с ликвидацией организации, сокращением численности работников или штата, согласно статье 296 ТК РФ, а также при расторжении трудового договора с иностранным работником или лицом без гражданства в связи с приостановлением действия или аннулированием разрешения на привлечение и использование труда иностранцев, согласно статье 327.7 ТК РФ.— О сумме выходного пособия при расторжении трудового договора по соглашению нужно договориться с работодателем. Решение должно быть прописано либо в трудовом договоре изначально, либо в самом соглашении о прекращении трудового договора, — отметила эксперт.Кроме того, компенсация в размере не менее трехкратного среднего месячного заработка положена руководителям организаций, их заместителям и главным бухгалтерам при увольнении:При этом трудовым или коллективным договором размер этой компенсации может быть увеличенРасчет выходного пособияДля определения суммы выходного пособия при сокращении или ликвидации организации используется формула: ВП = (ЗПр.п. /ОДф) Х Драб, где: ВП = (ЗПр.п. /ОДф) Х Драб, где: ЗПр.п. — объем общего дохода за расчетный период; ОДф — количество смен или рабочих дней, отработанных на предприятии (не учитываются дни отпуска и время пребывания на больничном); Драб — количество рабочих дней в месяце, следующим за датой увольнения.Стот учитывать, что алименты удерживаются и с выходного пособия.— При расчете выходного пособия в случаях, когда полагается двухнедельный средний заработок, умножается средний дневной заработок на количество дней, за которые выплачивается пособие, — ответила специалист.“Если в периоде, подлежащем оплате, есть нерабочие праздничные дни, то работнику, который получал оклад, выходное пособие (средний заработок) выплачивается также за эти дни”, - поясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Порядок выплаты пособияВыходное пособие выплачивается сотруднику вместе с другими причитающимися компенсациями и суммами в последний день работы. Если сотрудник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть начислены не позднее следующего дня после предъявления уволенным требования о расчете, согласно статье 140 Трудового кодекса РФ.Удержание налогов и начисление страховых взносов на выходные пособияСумма выходного пособия и среднего месячного заработка, выдаваемого на период трудоустройства, не облагается НДФЛ и страховыми взносами при условии, что она не превышает трехкратный размер средней зарплаты. Для сотрудников, которые работают в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях, — шестикратный размер.— Если выплаты превышают этот норматив, по закону НДФЛ должны удержать и начислить страховые взносы на общих основаниях. Правило про лимит в три и шесть месячных заработков действует независимо от того, единовременно ли выдали пособие либо компенсацию, — пояснила Алена Мартынова.Ответственность за невыплату выходного пособияЕсли день получения денег наступил, а пособие не выплачено, то имеет место нарушение норм трудового законодательства.Согласно статье 5.27 КоАП РФ, нарушение законодательства о труде влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.Изменения в 2025 годуС 1 января 2025 года вступили в силу поправки в абз. 7 п. 1 ст. 217 НК РФ, которые устанавливают новый порядок расчета необлагаемой части выходного пособия. Теперь она рассчитывается исходя из среднего заработка по правилам для детских пособий. То есть, средний заработок считают за два года из выплат, на которые начислены страховые взносы.

https://ria.ru/20250204/pensiya-1727602150.html

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общество, социальные выплаты, россия