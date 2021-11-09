https://ria.ru/20211109/dogovor-1758312239.html

Как не остаться без зарплаты: зачем нужен трудовой договор

Трудовой договор 2021: образец, условия, правила и основания прекращения

Как не остаться без зарплаты: зачем нужен трудовой договор

Трудовой договор — документ, который регламентирует отношения между наемным сотрудником и работодателем. О том, какие существуют виды договора, как правильно... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T21:05

2021-11-09T21:05

2021-11-09T21:05

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758302635_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_e3d908a3e116e8a09692d3f1cc48d8ef.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Трудовой договор — документ, который регламентирует отношения между наемным сотрудником и работодателем. О том, какие существуют виды договора, как правильно его заключить и расторгнуть в 2021 году, как работники защищены при срочном соглашении, а также советы эксперта, на какие условия при устройстве на работу обратить внимание — в материале РИА Новости.Трудовой договорСоглашение работника с работодателем отражает права и обязанности каждого участника сделки на основании Трудового кодекса РФ. Документ подробно описывает правила, которые должны соблюдать стороны в течение всей деятельности наемного сотрудника. Наличие трудового договора позволяет и руководителю, и подчиненным четко понимать свои обязанности и защитить себя от внештатных ситуаций, например, внезапного увольнения специалиста или невыплаты зарплаты. Пока действует договор, каждая сторона уверена, что сотрудничество будет проходить на условиях, указанных в документе.СтороныВ договоре, как правило, участвуют две стороны: работодатель и работник. Первый — может быть индивидуальным предпринимателем, юридическим и даже физическим лицом. Второй — выступает только в качестве физлица. Нанять кого-нибудь может практически любой — и пожилой человек, которому нужен уход, семья, которой требуется садовник, или же корпорация, которая нуждается в уникальном специалисте.ВидыОфициальный трудовой договор бывает двух видов в зависимости от срока его действия:ФормаЛюбой трудовой договор заполняется только в письменной форме — это обязательное правило для всех видов этого документа. Соглашение предоставляется в двух экземплярах с подписями, чтобы у каждой стороны был свой документ на руках.Для формы договора, где в качестве работодателя выступает физическое лицо, есть отличие — согласно ст. 303 ТК РФ наниматель, не являющийся ИП, обязан уведомить органы местного самоуправления по месту жительства.УсловияВ трудовом договоре в обязательном порядке прописываются следующие пункты:Даже если в документе отсутствует один из этих пунктов, он считается действительным, но нужно будет внести недостающую информацию.ДополнительныеВ документе может указываться информация об испытательном сроке (не более трех месяцев и в некоторых случаях до шести — если нанимается руководитель и его заместители или главный бухгалтер и его заместители). При этом минимальный срок в законе не оговаривается.В качестве дополнительной информации в договоре также могут содержаться уточняющие данные о месте работы.Срок храненияС 2003 года срок хранения трудового договора согласно ст. 22.1 закона "Об архивном деле в Российской Федерации” после увольнения специалиста достигает 50 лет. Если же сотрудник был уволен до 2003 года - 75 лет.Как оформить трудовой договорЧтобы заключить соглашение, работнику необходимо собрать необходимые бумаги и посетить работодателя, либо отправить пакет документов (копии) на электронную почту.ДокументыКакой пакет документов нужен для оформления на работу, рассказывает РИА Новости Анна Стрельникова, HR бизнес-партнер:“Для оформления на работу потребуется:Если же у сотрудника первое место работы, то электронную трудовую книжку по новым правилам с января 2021 года заводит работодатель”.Образец трудового договораНаиболее распространена типовая форма трудового договора. На усмотрение руководства пункт “иные условия” можно вынести отдельным документом в формате дополнительного соглашения.Ошибки при заключенииКак утверждает Анна Стрельникова, есть два варианта ошибок при подписании трудового договора:Бывает, что какой-либо из пунктов в документе упускается из виду работодателем. Трудовой договор должен содержать ряд обязательных позиций, перечисленных выше.Иногда одна из сторон забывает поставить подпись. Такое бывает, если ТД состоит из нескольких листов, а подписать нужно каждую страницу. Важно, чтобы ознакомление с локально-нормативными актами происходило всегда до или во время подписания ТД, не позже.ОсобенностиПомимо общих правил, установленных законодательством, есть особенные условия трудового договора для двух видов организаций: микропредприятий (малый бизнес) и бюджетных учреждений.Для микропредприятийДля подобного рода организаций предусмотрен упрощенный кадровый учет на основе ст. 309.2 ТК РФ, согласно которой микропредприятие может частично или полностью отказаться от локальных нормативных актов (документов, регламентирующих оплату труда, премирование, правила рабочего распорядка и т.д.).Для бюджетных учрежденийПомимо трудового договора бюджетное учреждение должно предоставить будущему работнику допсоглашение, которое содержит информацию о ежегодных и дополнительных отпусках, а также меры соцподдержки и другие пункты, предусмотренные ТК РФ для бюджетных организаций.Как расторгнуть трудовой договор“Расторжение трудового договора всегда оформляется приказом. Основанием для издания приказа является заявление сотрудника, переданное в отдел кадров”, — поясняет эксперт. По ее словам, сотрудник пишет заявление за 14 календарных дней и предоставляет документ в отдел кадров лично, почтой, факсом или через представителя. Сотрудники, находящиеся на испытательном сроке, имеют право уведомлять работодателя об увольнении за три календарных дня. ​Кроме того, есть несколько способов расторжения трудового договора:В последнем случае предусматривается увольнение сотрудника по любому из оснований, предусмотренных в ст. 81 ТК РФ, без учета его мнения и желания. Такое может произойти, например, если компания закрывается. Что касается компенсации, то работодатель обязан выплатить зарплаты за текущий и предыдущий месяц (если она не была выдана), возмещение за неиспользованный отпуск, а также выходное пособие и средний заработок на время трудоустройства вместе с больничным.

https://ria.ru/20211017/samozanyatyy-1754911434.html

https://ria.ru/20210926/indeksatsiya-1751838280.html

https://ria.ru/20211105/pensii-1757763122.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия