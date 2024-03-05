Как не остаться без зарплаты: зачем нужен трудовой договор
© Depositphotos.com / stockassoПодписание договора
© Depositphotos.com / stockasso
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Трудовой договор — документ, который регламентирует отношения между наемным сотрудником и работодателем. О том, какие существуют виды договора, как правильно его заключить и расторгнуть в 2024 году, как работники защищены при срочном соглашении, а также советы эксперта, на какие условия при устройстве на работу обратить внимание — в материале РИА Новости.
Трудовой договор
Соглашение работника с работодателем отражает права и обязанности каждого участника сделки на основании Трудового кодекса РФ. Документ подробно описывает правила, которые должны соблюдать стороны в течение всей деятельности наемного сотрудника. Наличие трудового договора позволяет и руководителю, и подчиненным четко понимать свои обязанности и защитить себя от внештатных ситуаций, например, внезапного увольнения специалиста или невыплаты зарплаты. Пока действует договор, каждая сторона уверена, что сотрудничество будет проходить на условиях, указанных в документе.
Стороны
В договоре, как правило, участвуют две стороны: работодатель и работник. Первый — может быть индивидуальным предпринимателем, юридическим и даже физическим лицом. Второй — выступает только в качестве физлица. Нанять кого-нибудь может практически любой — и пожилой человек, которому нужен уход, семья, которой требуется садовник, или же корпорация, которая нуждается в уникальном специалисте.
Сотрудник офиса
Виды
Официальный трудовой договор бывает двух видов в зависимости от срока его действия:
- Договор с неопределенным сроком. Документ действует столько, сколько длятся отношения между сторонами.
- Срочный договор, который заключается на конкретный период. Такой вид часто используется в тех случаях, когда нанимается работник на временную должность (например, "декретную"). Но несмотря на то, что у договора есть дата завершения, его можно пролонгировать по инициативе руководства. Если же возникает ситуация, когда начальство постоянно продлевает соглашение в своих корыстных целях, сотрудник вправе подать в суд с целью сделать документ бессрочным.
Форма
Любой трудовой договор заполняется только в письменной форме — это обязательное правило для всех видов этого документа. Соглашение предоставляется в двух экземплярах с подписями, чтобы у каждой стороны был свой документ на руках.
Для формы договора, где в качестве работодателя выступает физическое лицо, есть отличие — согласно ст. 303 ТК РФ наниматель, не являющийся ИП, обязан уведомить органы местного самоуправления по месту жительства.
Условия
В трудовом договоре в обязательном порядке прописываются следующие пункты:
- место работы — точный адрес компании;
- трудовая деятельность — описание должности работника (просто назвать должность недостаточно. Надо перечислить конкретные обязанности работника — в самом тексте договора или в отдельной должностной инструкции);
- дата начала работы и конца (если это срочный договор);
- оплата — например, фиксированная ставка, оклад или процент (здесь же указывают способ выплаты зарплаты (наличные, карта, перевод на счёт физлица), если только это не прописано отдельно в коллективном трудовом договоре);
- условия труда — в этой графе указывается класс условий: оптимальный, допустимый, вредный и опасный;
- режим работы — начало и окончание рабочего дня (если он отличается от общего режима, действующего у этого работодателя);
- режим отдыха — рамки обеденного времени, перерывы, отпуска;
- условия, определяющие особый характер работы, если они есть (например, подвижной, разъездной, в пути);
- обязательное страхование работника (страховые взносы за работников все работодатели обязаны перечислять, даже если этого условия в трудовом договоре нет, но эксперты советуют все же не забывать про этот пункт);
- гарантии и компенсации — часто это касается должностей, где повышается риск вреда здоровью человека.
Даже если в документе отсутствует один из этих пунктов, он считается действительным, но нужно будет внести недостающую информацию.
© Depositphotos.com / AndreyPopovДоговор цессии между юридическими и физическими лицами
© Depositphotos.com / AndreyPopov
Договор цессии между юридическими и физическими лицами
Дополнительные
В документе может указываться информация об испытательном сроке (не более трех месяцев и в некоторых случаях до шести — если нанимается руководитель и его заместители или главный бухгалтер и его заместители). При этом минимальный срок в законе не оговаривается.
В качестве дополнительной информации в договоре также могут содержаться уточняющие данные о месте работы.
Срок хранения
С 2003 года срок хранения трудового договора согласно ст. 22.1 закона "Об архивном деле в Российской Федерации” после увольнения специалиста достигает 50 лет. Если же сотрудник был уволен до 2003 года - 75 лет.
Как оформить трудовой договор
Чтобы заключить соглашение, работнику необходимо собрать необходимые бумаги и посетить работодателя, либо отправить пакет документов (копии) на электронную почту.
Документы
Какой пакет документов нужен для оформления на работу, рассказывает РИА Новости Анна Стрельникова, HR бизнес-партнер:
“Для оформления на работу потребуется:
- паспорт,
- СНИЛС,
- ИНН,
- военный билет (для мужчин, а также военнообязанных женщин),
- трудовая книжка либо сведения о трудовой деятельности;
- документ об образовании (диплом, сертификат).
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя
Сотрудница Центра занятости населения Ленинского района в Новосибирске держит в руках документы посетителя
Если же у сотрудника первое место работы, то электронную трудовую книжку по новым правилам с января 2021 года заводит работодатель”.
Образец трудового договора
Наиболее распространена типовая форма трудового договора. На усмотрение руководства пункт “иные условия” можно вынести отдельным документом в формате дополнительного соглашения.
Образец трудового договора
Образец трудового договора
Образец трудового договора
Образец трудового договора
Ошибки при заключении
Как утверждает Анна Стрельникова, есть два варианта ошибок при подписании трудового договора:
- При составлении текста.
Бывает, что какой-либо из пунктов в документе упускается из виду работодателем. Трудовой договор должен содержать ряд обязательных позиций, перечисленных выше.
- При подписании трудового договора.
Иногда одна из сторон забывает поставить подпись. Такое бывает, если ТД состоит из нескольких листов, а подписать нужно каждую страницу. Важно, чтобы ознакомление с локально-нормативными актами происходило всегда до или во время подписания ТД, не позже.
Особенности
Помимо общих правил, установленных законодательством, есть особенные условия трудового договора для двух видов организаций: микропредприятий (малый бизнес) и бюджетных учреждений.
Для микропредприятий
Для подобного рода организаций предусмотрен упрощенный кадровый учет на основе ст. 309.2 ТК РФ, согласно которой микропредприятие может частично или полностью отказаться от локальных нормативных актов (документов, регламентирующих оплату труда, премирование, правила рабочего распорядка и т.д.).
Для бюджетных учреждений
Помимо трудового договора бюджетное учреждение должно предоставить будущему работнику допсоглашение, которое содержит информацию о ежегодных и дополнительных отпусках, а также меры соцподдержки и другие пункты, предусмотренные ТК РФ для бюджетных организаций.
Вход в офисное здание
Как расторгнуть трудовой договор
“Расторжение трудового договора всегда оформляется приказом. Основанием для издания приказа является заявление сотрудника, переданное в отдел кадров”, — поясняет эксперт. По ее словам, сотрудник пишет заявление за 14 календарных дней и предоставляет документ в отдел кадров лично, почтой, факсом или через представителя. Сотрудники, находящиеся на испытательном сроке, имеют право уведомлять работодателя об увольнении за три календарных дня.
Кроме того, есть несколько способов расторжения трудового договора:
- по собственному желанию сотрудника;
- по соглашению сторон;
- по истечении срока;
- по инициативе работодателя.
В последнем случае предусматривается увольнение сотрудника по любому из оснований, предусмотренных в ст. 81 ТК РФ, без учета его мнения и желания. Такое может произойти, например, если компания закрывается. Что касается компенсации, то работодатель обязан выплатить зарплаты за текущий и предыдущий месяц (если она не была выдана), возмещение за неиспользованный отпуск, а также выходное пособие и средний заработок на время трудоустройства вместе с больничным.
Изменения в 2024 году
В трудовом законодательстве в 2024 году вступают в силу изменения, которые связаны с подачей отчетности по персоналу и ведением воинского учета. Кроме этого, изменились правила приема на работу иностранных сотрудников, установлены новые квоты на трудоустройство таких работников. Также есть изменения в размере заработной платы персонала. С 1 января 2024 года работодатели должны повысить выплаты.