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Названа сумма, в которую США обойдется возвращение сотрудников USAID - РИА Новости, 06.02.2025
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16:52 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/usaid-1997782468.html
Названа сумма, в которую США обойдется возвращение сотрудников USAID
Названа сумма, в которую США обойдется возвращение сотрудников USAID - РИА Новости, 06.02.2025
Названа сумма, в которую США обойдется возвращение сотрудников USAID
Отправка сотрудников зарубежных представительств Агентства США по международному развитию (USAID) в административный отпуск обойдется американским... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:52:00+03:00
2025-02-06T16:52:00+03:00
в мире
сша
америка
илон маск
марко рубио
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Отправка сотрудников зарубежных представительств Агентства США по международному развитию (USAID) в административный отпуск обойдется американским налогоплательщикам в по меньшей мере 20 миллионов долларов, заявил вице-президент Ассоциации сотрудников внешнеполитической службы США Рэнди Честер. Ранее агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице. "Нам понадобится по крайней мере 20 миллионов долларов, если не больше, чтобы вернуть всех этих сотрудников в Америку... Это огромные и ненужные затраты для американских налогоплательщиков", - заявил Честер в интервью телеканалу CNN. По его словам, на данный момент за пределами США находятся около 1400 нанятых напрямую сотрудников USAID вместе со своими семьями. Многие сотрудники агентства по всему миру были шокированы известиями о принудительном уходе в административный отпуск и переживают за свою безопасность, пишет телеканал. Как сообщили CNN источники, сотрудникам уже закрыли доступ к рабочей электронной почте и системе оповещения USAID, которая предупреждает об угрозах безопасности, демонстрациях или эвакуации на территориях, где расположены его представительства. В понедельник Трамп назначил госсекретаря США Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, который уже уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи для ее возможной реорганизации. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
https://ria.ru/20250206/tramp-1997762334.html
https://ria.ru/20250206/usaid-1997707396.html
https://ria.ru/20250206/oppozitsija-1997734063.html
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в мире, сша, америка, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Америка, Илон Маск, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США
Названа сумма, в которую США обойдется возвращение сотрудников USAID

Возвращение сотрудников USAID из-за границы может стоить США 20 млн долларов

© AP Photo / Carolyn KasterШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Отправка сотрудников зарубежных представительств Агентства США по международному развитию (USAID) в административный отпуск обойдется американским налогоплательщикам в по меньшей мере 20 миллионов долларов, заявил вице-президент Ассоциации сотрудников внешнеполитической службы США Рэнди Честер.
Ранее агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.
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"Нам понадобится по крайней мере 20 миллионов долларов, если не больше, чтобы вернуть всех этих сотрудников в Америку... Это огромные и ненужные затраты для американских налогоплательщиков", - заявил Честер в интервью телеканалу CNN. По его словам, на данный момент за пределами США находятся около 1400 нанятых напрямую сотрудников USAID вместе со своими семьями.
Многие сотрудники агентства по всему миру были шокированы известиями о принудительном уходе в административный отпуск и переживают за свою безопасность, пишет телеканал. Как сообщили CNN источники, сотрудникам уже закрыли доступ к рабочей электронной почте и системе оповещения USAID, которая предупреждает об угрозах безопасности, демонстрациях или эвакуации на территориях, где расположены его представительства.
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Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства.
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