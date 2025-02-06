https://ria.ru/20250206/usaid-1997707396.html

Билл Гейтс обсудил с Трампом будущее USAID

Билл Гейтс обсудил с Трампом будущее USAID - РИА Новости, 06.02.2025

Билл Гейтс обсудил с Трампом будущее USAID

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал президента США Дональда Трампа продолжить выделять зарубежную помощь через агентство США по международному... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:41:00+03:00

2025-02-06T12:41:00+03:00

2025-02-06T12:41:00+03:00

в мире

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илон маск

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс призвал президента США Дональда Трампа продолжить выделять зарубежную помощь через агентство США по международному развитию USAID в ходе встречи с ним в Белом доме, сообщает телеканал NBC, которому Гейтс дал интервью. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства. "Гейтс… заявил, что встретился с Трампом в Белом доме в среду, чтобы высказаться за продолжение иностранной помощи через USAID", - указывает телеканал. Основатель Microsoft отметил, что пока неясно, какую именно зарубежную помощь Штаты продолжат выделять. Он добавил, что воссоздать нечто похожее на USAID Соединенным Штатам будет очень сложно. В то же время основатель корпорации Microsoft сообщил, что не встречался с Маском, который был инициатором закрытия агентства. В понедельник Трамп назначил госсекретаря США Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, который уже уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи для ее возможной реорганизации. Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997635661.html

https://ria.ru/20250206/azerbajdzhan-1997697774.html

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в мире, сша, дональд трамп, билл гейтс, илон маск, агентство по международному развитию сша, microsoft corporation, nbc