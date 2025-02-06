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В США сотрудникам семи разведслужб предложили уволиться, пишет Politico - РИА Новости, 06.02.2025
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10:27 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/usa-1997667537.html
В США сотрудникам семи разведслужб предложили уволиться, пишет Politico
В США сотрудникам семи разведслужб предложили уволиться, пишет Politico - РИА Новости, 06.02.2025
В США сотрудникам семи разведслужб предложили уволиться, пишет Politico
Сотрудники семи разведывательных служб США получили предложения об увольнении от администрации президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico со... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:27:00+03:00
2025-02-06T10:27:00+03:00
в мире
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агентство национальной безопасности сша
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сотрудники семи разведывательных служб США получили предложения об увольнении от администрации президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Сотрудники по меньшей мере семи разведывательных агентств США получили предложения об отсроченном увольнении от администрации Трампа", - пишет издание. Politico подчеркивает, что ранее новые власти США пообещали, что массовые сокращения не затронут тех, кто работает в структурах нацбезопасности. Отмечается, что предложения получили федеральные гражданские служащие ФБР, АНБ, ЦРУ, Разведывательного управления минобороны, Национального агентства геопространственной разведки, Национального управления военно-космической разведки и Аппарата директора национальной разведки. По данным издания, полученные письма вызвали смятение в американских спецслужбах. "Это может вызвать полный хаос как на личном, так и на оперативном уровне. Неясно, кто продолжит работу", - приводит Politico слова источника. В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5–10% федеральных служащих.
https://ria.ru/20250204/tramp-1997315372.html
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в мире, сша, дональд трамп, фбр, агентство национальной безопасности сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР, Агентство национальной безопасности США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США сотрудникам семи разведслужб предложили уволиться, пишет Politico

Politico: сотрудники 7 разведслужб США получили предложения об увольнении

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкАмериканский флаг возле здания Капитолия США
Американский флаг возле здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Американский флаг возле здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сотрудники семи разведывательных служб США получили предложения об увольнении от администрации президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Сотрудники по меньшей мере семи разведывательных агентств США получили предложения об отсроченном увольнении от администрации Трампа", - пишет издание.
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Politico подчеркивает, что ранее новые власти США пообещали, что массовые сокращения не затронут тех, кто работает в структурах нацбезопасности.
Отмечается, что предложения получили федеральные гражданские служащие ФБР, АНБ, ЦРУ, Разведывательного управления минобороны, Национального агентства геопространственной разведки, Национального управления военно-космической разведки и Аппарата директора национальной разведки.
По данным издания, полученные письма вызвали смятение в американских спецслужбах.
"Это может вызвать полный хаос как на личном, так и на оперативном уровне. Неясно, кто продолжит работу", - приводит Politico слова источника.
В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5–10% федеральных служащих.
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В миреСШАДональд ТрампФБРАгентство национальной безопасности СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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