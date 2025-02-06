https://ria.ru/20250206/usa-1997667537.html
В США сотрудникам семи разведслужб предложили уволиться, пишет Politico
В США сотрудникам семи разведслужб предложили уволиться, пишет Politico - РИА Новости, 06.02.2025
В США сотрудникам семи разведслужб предложили уволиться, пишет Politico
Сотрудники семи разведывательных служб США получили предложения об увольнении от администрации президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico со... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:27:00+03:00
2025-02-06T10:27:00+03:00
2025-02-06T10:27:00+03:00
в мире
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фбр
агентство национальной безопасности сша
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сотрудники семи разведывательных служб США получили предложения об увольнении от администрации президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "Сотрудники по меньшей мере семи разведывательных агентств США получили предложения об отсроченном увольнении от администрации Трампа", - пишет издание. Politico подчеркивает, что ранее новые власти США пообещали, что массовые сокращения не затронут тех, кто работает в структурах нацбезопасности. Отмечается, что предложения получили федеральные гражданские служащие ФБР, АНБ, ЦРУ, Разведывательного управления минобороны, Национального агентства геопространственной разведки, Национального управления военно-космической разведки и Аппарата директора национальной разведки. По данным издания, полученные письма вызвали смятение в американских спецслужбах. "Это может вызвать полный хаос как на личном, так и на оперативном уровне. Неясно, кто продолжит работу", - приводит Politico слова источника. В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5–10% федеральных служащих.
https://ria.ru/20250204/tramp-1997315372.html
https://ria.ru/20250124/tramp-1995332104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, фбр, агентство национальной безопасности сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР, Агентство национальной безопасности США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США сотрудникам семи разведслужб предложили уволиться, пишет Politico
Politico: сотрудники 7 разведслужб США получили предложения об увольнении
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Сотрудники семи разведывательных служб США получили предложения об увольнении от администрации президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Сотрудники по меньшей мере семи разведывательных агентств США
получили предложения об отсроченном увольнении от администрации Трампа
", - пишет издание.
Politico подчеркивает, что ранее новые власти США пообещали, что массовые сокращения не затронут тех, кто работает в структурах нацбезопасности.
Отмечается, что предложения получили федеральные гражданские служащие ФБР
, АНБ
, ЦРУ
, Разведывательного управления минобороны, Национального агентства геопространственной разведки, Национального управления военно-космической разведки и Аппарата директора национальной разведки.
По данным издания, полученные письма вызвали смятение в американских спецслужбах.
"Это может вызвать полный хаос как на личном, так и на оперативном уровне. Неясно, кто продолжит работу", - приводит Politico слова источника.
В конце января телеканал NBC сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает 8-месячное выходное пособие для госслужащих, которые согласятся уволиться по собственному желанию, ожидается, что предложение примут до 10% федеральных чиновников, а эта инициатива сэкономит миллиарды долларов правительству. Высокопоставленный представитель администрации сообщил телеканалу, что ожидается увольнение 5–10% федеральных служащих.