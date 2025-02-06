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Пентагон намерен усилить военный контроль США в ближнем космосе - РИА Новости, 06.02.2025
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10:14 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/usa-1997665036.html
Пентагон намерен усилить военный контроль США в ближнем космосе
Пентагон намерен усилить военный контроль США в ближнем космосе - РИА Новости, 06.02.2025
Пентагон намерен усилить военный контроль США в ближнем космосе
Исследовательское агентство Пентагона DARPA будет вести разработки для усиления военного контроля США в ближнем космосе, в частности, в окололунном... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:14:00+03:00
2025-02-06T10:14:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Исследовательское агентство Пентагона DARPA будет вести разработки для усиления военного контроля США в ближнем космосе, в частности, в окололунном пространстве, следует из доклада "Росконгресса", имеющегося в распоряжении РИА Новости. DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, - Управление перспективных исследовательских проектов) в структуре Пентагона отвечает за своевременное выявление новых научных идей, перспективных направлений исследований и разработок для вооружённых сил США. "Основные усилия DARPA по удовлетворению конкретных военных нужд в части не засекреченного финансирования придутся на усиление военного контроля США в окололунном пространстве и других ключевых районах ближнего космоса. Будут вестись разработки передовых систем наблюдения и целеуказания для улучшения ситуационной осведомленности и ударных возможностей в будущих военных конфликтах", - говорится в докладе. В частности, агентство уже работает над повышением осведомленности об околоземном пространстве за счет обработки большого объема высокоскоростных данных со спутников. Кроме того, в 2025 году запланирован запуск на орбиту роботизированного комплекса для обслуживания и модернизации космических аппаратов, напомнили в "Росконгрессе". Также в планах DARPA разработка ядерного ракетного двигателя для повышения маневренности спутников и возможности быстрого изменения орбиты и положения, разработка и демонстрация технологии воздушно-реактивных двигателей для полетов на сверхнизкой околоземной орбите, изучение возможности применения искусственного интеллекта для взаимодействия между спутниками и платформами на поверхности Земли.
https://ria.ru/20241115/kitay-1983974777.html
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космос - риа наука, сша, земля, darpa, министерство обороны сша
Космос - РИА Наука, США, Земля, DARPA, Министерство обороны США
Пентагон намерен усилить военный контроль США в ближнем космосе

Росконгресс: DARPA будет вести разработки для усиления контроля США в космосе

© Фото : CoolcaesarГлавный офис DARPA в г. Арлингтон (штат Вирджиния)
Главный офис DARPA в г. Арлингтон (штат Вирджиния) - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Фото : Coolcaesar
Главный офис DARPA в г. Арлингтон (штат Вирджиния). Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Исследовательское агентство Пентагона DARPA будет вести разработки для усиления военного контроля США в ближнем космосе, в частности, в окололунном пространстве, следует из доклада "Росконгресса", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, - Управление перспективных исследовательских проектов) в структуре Пентагона отвечает за своевременное выявление новых научных идей, перспективных направлений исследований и разработок для вооружённых сил США.
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"Основные усилия DARPA по удовлетворению конкретных военных нужд в части не засекреченного финансирования придутся на усиление военного контроля США в окололунном пространстве и других ключевых районах ближнего космоса. Будут вестись разработки передовых систем наблюдения и целеуказания для улучшения ситуационной осведомленности и ударных возможностей в будущих военных конфликтах", - говорится в докладе.
В частности, агентство уже работает над повышением осведомленности об околоземном пространстве за счет обработки большого объема высокоскоростных данных со спутников. Кроме того, в 2025 году запланирован запуск на орбиту роботизированного комплекса для обслуживания и модернизации космических аппаратов, напомнили в "Росконгрессе".
Также в планах DARPA разработка ядерного ракетного двигателя для повышения маневренности спутников и возможности быстрого изменения орбиты и положения, разработка и демонстрация технологии воздушно-реактивных двигателей для полетов на сверхнизкой околоземной орбите, изучение возможности применения искусственного интеллекта для взаимодействия между спутниками и платформами на поверхности Земли.
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