https://ria.ru/20250206/usa-1997665036.html

Пентагон намерен усилить военный контроль США в ближнем космосе

Пентагон намерен усилить военный контроль США в ближнем космосе - РИА Новости, 06.02.2025

Пентагон намерен усилить военный контроль США в ближнем космосе

Исследовательское агентство Пентагона DARPA будет вести разработки для усиления военного контроля США в ближнем космосе, в частности, в окололунном... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:14:00+03:00

2025-02-06T10:14:00+03:00

2025-02-06T10:14:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Исследовательское агентство Пентагона DARPA будет вести разработки для усиления военного контроля США в ближнем космосе, в частности, в окололунном пространстве, следует из доклада "Росконгресса", имеющегося в распоряжении РИА Новости. DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, - Управление перспективных исследовательских проектов) в структуре Пентагона отвечает за своевременное выявление новых научных идей, перспективных направлений исследований и разработок для вооружённых сил США. "Основные усилия DARPA по удовлетворению конкретных военных нужд в части не засекреченного финансирования придутся на усиление военного контроля США в окололунном пространстве и других ключевых районах ближнего космоса. Будут вестись разработки передовых систем наблюдения и целеуказания для улучшения ситуационной осведомленности и ударных возможностей в будущих военных конфликтах", - говорится в докладе. В частности, агентство уже работает над повышением осведомленности об околоземном пространстве за счет обработки большого объема высокоскоростных данных со спутников. Кроме того, в 2025 году запланирован запуск на орбиту роботизированного комплекса для обслуживания и модернизации космических аппаратов, напомнили в "Росконгрессе". Также в планах DARPA разработка ядерного ракетного двигателя для повышения маневренности спутников и возможности быстрого изменения орбиты и положения, разработка и демонстрация технологии воздушно-реактивных двигателей для полетов на сверхнизкой околоземной орбите, изучение возможности применения искусственного интеллекта для взаимодействия между спутниками и платформами на поверхности Земли.

https://ria.ru/20241115/kitay-1983974777.html

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, сша, земля, darpa, министерство обороны сша