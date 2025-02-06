https://ria.ru/20250206/usa-1997664253.html

СМИ: американские метеорологи приостановят международное сотрудничество

СМИ: американские метеорологи приостановят международное сотрудничество - РИА Новости, 06.02.2025

СМИ: американские метеорологи приостановят международное сотрудничество

Ряду сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) приказали приостановить международное сотрудничество, сообщает... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T10:10:00+03:00

2025-02-06T10:10:00+03:00

2025-02-06T10:10:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

министерство торговли сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_2ea93f23c5f456ca6f881ceca04b948d.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ряду сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) приказали приостановить международное сотрудничество, сообщает издание Wired. "Ряд федеральных служащих NOAA... получили приказы временно перестать взаимодействовать с иностранными гражданами, в том числе с теми, которые работают непосредственно с американским правительством", - говорится в сообщении издания. По данным Wired, национальная служба морского рыболовства NOAA получила приказ приостановить международное сотрудничество, в том числе участие в комиссиях и переписку с зарубежными коллегами. Сотрудники службы также должны передать информацию о текущей работе с международными партнерами начальству, в том числе министерству торговли. Согласно источнику, аналогичные приказы были получены сотрудниками национальной информационной службы спутниковых данных об окружающей среде NOAA. Причина предоставления подобной директивы неясна, также неясно, как долго она будет действовать, отмечает Wired.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995332104.html

https://ria.ru/20250122/tramp-1994838831.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, министерство торговли сша