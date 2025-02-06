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СМИ: американские метеорологи приостановят международное сотрудничество
СМИ: американские метеорологи приостановят международное сотрудничество - РИА Новости, 06.02.2025
СМИ: американские метеорологи приостановят международное сотрудничество
Ряду сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) приказали приостановить международное сотрудничество, сообщает... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:10:00+03:00
2025-02-06T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ряду сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) приказали приостановить международное сотрудничество, сообщает издание Wired. "Ряд федеральных служащих NOAA... получили приказы временно перестать взаимодействовать с иностранными гражданами, в том числе с теми, которые работают непосредственно с американским правительством", - говорится в сообщении издания. По данным Wired, национальная служба морского рыболовства NOAA получила приказ приостановить международное сотрудничество, в том числе участие в комиссиях и переписку с зарубежными коллегами. Сотрудники службы также должны передать информацию о текущей работе с международными партнерами начальству, в том числе министерству торговли. Согласно источнику, аналогичные приказы были получены сотрудниками национальной информационной службы спутниковых данных об окружающей среде NOAA. Причина предоставления подобной директивы неясна, также неясно, как долго она будет действовать, отмечает Wired.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, министерство торговли сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство торговли США
СМИ: американские метеорологи приостановят международное сотрудничество
Wired: сотрудникам NOAA дали приказ приостановить международное сотрудничество
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости.
Ряду сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) приказали приостановить международное сотрудничество, сообщает издание Wired
.
"Ряд федеральных служащих NOAA... получили приказы временно перестать взаимодействовать с иностранными гражданами, в том числе с теми, которые работают непосредственно с американским правительством", - говорится в сообщении издания.
По данным Wired, национальная служба морского рыболовства NOAA получила приказ приостановить международное сотрудничество, в том числе участие в комиссиях и переписку с зарубежными коллегами. Сотрудники службы также должны передать информацию о текущей работе с международными партнерами начальству, в том числе министерству торговли.
Согласно источнику, аналогичные приказы были получены сотрудниками национальной информационной службы спутниковых данных об окружающей среде NOAA.
Причина предоставления подобной директивы неясна, также неясно, как долго она будет действовать, отмечает Wired.