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На Урале осудили бывшего инспектора отдела по вопросам миграции - РИА Новости, 06.02.2025
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09:05 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/ural-1997652755.html
На Урале осудили бывшего инспектора отдела по вопросам миграции
На Урале осудили бывшего инспектора отдела по вопросам миграции - РИА Новости, 06.02.2025
На Урале осудили бывшего инспектора отдела по вопросам миграции
Бывший инспектор отдела по вопросам миграции в Челябинской области, обвиняемый в незаконной постановке на учет 62 иностранных граждан, получил 2,5 года,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:05:00+03:00
2025-02-06T09:05:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 фев – РИА Новости. Бывший инспектор отдела по вопросам миграции в Челябинской области, обвиняемый в незаконной постановке на учет 62 иностранных граждан, получил 2,5 года, сообщило в четверг СУСК РФ по региону. По данным следствия, с 1 января 2023 года по 10 апреля 2024 года бывший сотрудник полиции получил от местного жителя взятку за ускоренный и беспрепятственный прием документов 62 иностранных граждан для их незаконной постановки на миграционный учет. "Суд назначил бывшему должностному лицу наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второй подсудимый приговорен к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что бывший полицейский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Кроме того, местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки), статьей322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).
https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997528379.html
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происшествия, россия, челябинская область
Происшествия, Россия, Челябинская область
На Урале осудили бывшего инспектора отдела по вопросам миграции

На Урале незаконно ставивший на учет иностранцев экс-полицейский получил срок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 фев – РИА Новости. Бывший инспектор отдела по вопросам миграции в Челябинской области, обвиняемый в незаконной постановке на учет 62 иностранных граждан, получил 2,5 года, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
По данным следствия, с 1 января 2023 года по 10 апреля 2024 года бывший сотрудник полиции получил от местного жителя взятку за ускоренный и беспрепятственный прием документов 62 иностранных граждан для их незаконной постановки на миграционный учет.
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"Суд назначил бывшему должностному лицу наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второй подсудимый приговорен к 2 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что бывший полицейский признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).
Кроме того, местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки), статьей322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).
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