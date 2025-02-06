https://ria.ru/20250206/ukraina-1997829389.html

Украинцы считают ситуацию в стране неправильной, показал опрос

Украинцы считают ситуацию в стране неправильной, показал опрос - РИА Новости, 06.02.2025

Украинцы считают ситуацию в стране неправильной, показал опрос

Почти половина граждан Украины (49%)считают, что ситуация в стране развивается неправильно, об этом свидетельствуют данные опроса украинской социологической... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:39:00+03:00

2025-02-06T19:39:00+03:00

2025-02-06T19:39:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Почти половина граждан Украины (49%)считают, что ситуация в стране развивается неправильно, об этом свидетельствуют данные опроса украинской социологической группы "Рейтинг". "Около половины (49%) респондентов считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. 35% ( украинцев – ред.) считают, что в правильном", - приводит сайт "Рейтинга" результаты опроса. По данным социологической группы, большинство граждан заявили об ухудшении в нескольких сферах жизни: в экономической (80%), политической ситуации страны (62%), материальном положении семьи (60%). Исследование проводилось с 20 ноября по 4 декабря 2024 года. В телефонном опросе приняли участие 5,6 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

https://ria.ru/20250122/ukraina-1994980964.html

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