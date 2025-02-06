Рейтинг@Mail.ru
Украинцы считают ситуацию в стране неправильной, показал опрос - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997829389.html
Украинцы считают ситуацию в стране неправильной, показал опрос
Украинцы считают ситуацию в стране неправильной, показал опрос - РИА Новости, 06.02.2025
Украинцы считают ситуацию в стране неправильной, показал опрос
Почти половина граждан Украины (49%)считают, что ситуация в стране развивается неправильно, об этом свидетельствуют данные опроса украинской социологической... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:39:00+03:00
2025-02-06T19:39:00+03:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147523/74/1475237465_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_b9f6d1b9f17b3ad0b800757ab7dbb99f.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Почти половина граждан Украины (49%)считают, что ситуация в стране развивается неправильно, об этом свидетельствуют данные опроса украинской социологической группы "Рейтинг". "Около половины (49%) респондентов считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. 35% ( украинцев – ред.) считают, что в правильном", - приводит сайт "Рейтинга" результаты опроса. По данным социологической группы, большинство граждан заявили об ухудшении в нескольких сферах жизни: в экономической (80%), политической ситуации страны (62%), материальном положении семьи (60%). Исследование проводилось с 20 ноября по 4 декабря 2024 года. В телефонном опросе приняли участие 5,6 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.
https://ria.ru/20250122/ukraina-1994980964.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147523/74/1475237465_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_0ae9ca8c88e87e066d33d683ccf5cd34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
В мире, Украина
Украинцы считают ситуацию в стране неправильной, показал опрос

49 процентов украинцев считают, что ситуация в стране развивается неправильно

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Почти половина граждан Украины (49%)считают, что ситуация в стране развивается неправильно, об этом свидетельствуют данные опроса украинской социологической группы "Рейтинг".
"Около половины (49%) респондентов считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. 35% ( украинцев – ред.) считают, что в правильном", - приводит сайт "Рейтинга" результаты опроса.
По данным социологической группы, большинство граждан заявили об ухудшении в нескольких сферах жизни: в экономической (80%), политической ситуации страны (62%), материальном положении семьи (60%).
Исследование проводилось с 20 ноября по 4 декабря 2024 года. В телефонном опросе приняли участие 5,6 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Опрос показал, сколько жителей Украины хотят навсегда уехать из страны
22 января, 14:35
 
В миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала