https://ria.ru/20250206/ukraina-1997829389.html
Украинцы считают ситуацию в стране неправильной, показал опрос
Украинцы считают ситуацию в стране неправильной, показал опрос - РИА Новости, 06.02.2025
Украинцы считают ситуацию в стране неправильной, показал опрос
Почти половина граждан Украины (49%)считают, что ситуация в стране развивается неправильно, об этом свидетельствуют данные опроса украинской социологической... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:39:00+03:00
2025-02-06T19:39:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Почти половина граждан Украины (49%)считают, что ситуация в стране развивается неправильно, об этом свидетельствуют данные опроса украинской социологической группы "Рейтинг". "Около половины (49%) респондентов считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. 35% ( украинцев – ред.) считают, что в правильном", - приводит сайт "Рейтинга" результаты опроса. По данным социологической группы, большинство граждан заявили об ухудшении в нескольких сферах жизни: в экономической (80%), политической ситуации страны (62%), материальном положении семьи (60%). Исследование проводилось с 20 ноября по 4 декабря 2024 года. В телефонном опросе приняли участие 5,6 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина
Украинцы считают ситуацию в стране неправильной, показал опрос
49 процентов украинцев считают, что ситуация в стране развивается неправильно
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Почти половина граждан Украины (49%)считают, что ситуация в стране развивается неправильно, об этом свидетельствуют данные опроса украинской социологической группы "Рейтинг".
"Около половины (49%) респондентов считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. 35% ( украинцев – ред.) считают, что в правильном", - приводит сайт "Рейтинга" результаты опроса.
По данным социологической группы, большинство граждан заявили об ухудшении в нескольких сферах жизни: в экономической (80%), политической ситуации страны (62%), материальном положении семьи (60%).
Исследование проводилось с 20 ноября по 4 декабря 2024 года. В телефонном опросе приняли участие 5,6 тысячи респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.