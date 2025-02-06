https://ria.ru/20250206/ukraina-1997803446.html

Госдолг Украины приблизился к почти 90 процентам от ожидаемого ВВП

Госдолг Украины приблизился к почти 90 процентам от ожидаемого ВВП - РИА Новости, 06.02.2025

Госдолг Украины приблизился к почти 90 процентам от ожидаемого ВВП

Государственный долг Украины достигает 87,9% от ожидаемого ВВП в 2024 году, сообщает министерство финансов страны. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:57:00+03:00

2025-02-06T17:57:00+03:00

2025-02-06T17:57:00+03:00

экономика

украина

в мире

министерство финансов украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150468/29/1504682925_0:436:4288:2848_1920x0_80_0_0_087ff3a009f802bad4c7249faf722d46.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Государственный долг Украины достигает 87,9% от ожидаемого ВВП в 2024 году, сообщает министерство финансов страны. "По предварительным расчетам, государственный долг Украины к ожидаемому ВВП в 2024 году составляет 87,9%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина. Из сообщения следует, что государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря прошлого года составил 6,98 триллиона гривен, что эквивалентно 166,1 миллиарда долларов. В частности, государственный и гарантированный внешний долг достиг 5,05 триллиона гривен, что равно 72,3% от общего долга или 120,1 миллиарда долларов, тогда как внутренний долг - 1,93 триллиона гривен (27,7%) или 46 миллиардов долларов. В течение года сумма государственного и гарантированного долга Украины увеличилась на 20,7 миллиарда долларов "в результате увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров". В минфине указали, что в структуре долга 58% приходится на льготные займы от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств, 28% - на ценные бумаги внутреннего рынка, 12% - на внешние облигации, а 2% - на займы от коммерческих банков и финансовых учреждений. Начиная с 2022 года средневзвешенная стоимость долга, как утверждает минфин, снизилась в полтора раза - с 7,79% до 5,09%, при этом удвоилась срочность с 6,27 до 12,26 лет. Ранее украинские СМИ сообщили, что госдолг Украины по итогам 2024 года достиг 7 триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов), или 92% ВВП.

https://ria.ru/20250204/otvet-1997221376.html

https://ria.ru/20250125/strany-1995434591.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, в мире, министерство финансов украины