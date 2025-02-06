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Госдолг Украины приблизился к почти 90 процентам от ожидаемого ВВП - РИА Новости, 06.02.2025
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17:57 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997803446.html
Госдолг Украины приблизился к почти 90 процентам от ожидаемого ВВП
Госдолг Украины приблизился к почти 90 процентам от ожидаемого ВВП - РИА Новости, 06.02.2025
Госдолг Украины приблизился к почти 90 процентам от ожидаемого ВВП
Государственный долг Украины достигает 87,9% от ожидаемого ВВП в 2024 году, сообщает министерство финансов страны. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:57:00+03:00
2025-02-06T17:57:00+03:00
экономика
украина
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Государственный долг Украины достигает 87,9% от ожидаемого ВВП в 2024 году, сообщает министерство финансов страны. "По предварительным расчетам, государственный долг Украины к ожидаемому ВВП в 2024 году составляет 87,9%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина. Из сообщения следует, что государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря прошлого года составил 6,98 триллиона гривен, что эквивалентно 166,1 миллиарда долларов. В частности, государственный и гарантированный внешний долг достиг 5,05 триллиона гривен, что равно 72,3% от общего долга или 120,1 миллиарда долларов, тогда как внутренний долг - 1,93 триллиона гривен (27,7%) или 46 миллиардов долларов. В течение года сумма государственного и гарантированного долга Украины увеличилась на 20,7 миллиарда долларов "в результате увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров". В минфине указали, что в структуре долга 58% приходится на льготные займы от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств, 28% - на ценные бумаги внутреннего рынка, 12% - на внешние облигации, а 2% - на займы от коммерческих банков и финансовых учреждений. Начиная с 2022 года средневзвешенная стоимость долга, как утверждает минфин, снизилась в полтора раза - с 7,79% до 5,09%, при этом удвоилась срочность с 6,27 до 12,26 лет. Ранее украинские СМИ сообщили, что госдолг Украины по итогам 2024 года достиг 7 триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов), или 92% ВВП.
https://ria.ru/20250204/otvet-1997221376.html
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экономика, украина, в мире, министерство финансов украины
Экономика, Украина, В мире, Министерство финансов Украины
Госдолг Украины приблизился к почти 90 процентам от ожидаемого ВВП

Минфин Украины: госдолг достигает 87,9 процента от ожидаемого ВВП в 2024 году

© РИА НовостиТабличка на здании Министерства финансов Украины
Табличка на здании Министерства финансов Украины - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости
Табличка на здании Министерства финансов Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Государственный долг Украины достигает 87,9% от ожидаемого ВВП в 2024 году, сообщает министерство финансов страны.
"По предварительным расчетам, государственный долг Украины к ожидаемому ВВП в 2024 году составляет 87,9%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.
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Из сообщения следует, что государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 декабря прошлого года составил 6,98 триллиона гривен, что эквивалентно 166,1 миллиарда долларов. В частности, государственный и гарантированный внешний долг достиг 5,05 триллиона гривен, что равно 72,3% от общего долга или 120,1 миллиарда долларов, тогда как внутренний долг - 1,93 триллиона гривен (27,7%) или 46 миллиардов долларов.
В течение года сумма государственного и гарантированного долга Украины увеличилась на 20,7 миллиарда долларов "в результате увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров".
В минфине указали, что в структуре долга 58% приходится на льготные займы от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств, 28% - на ценные бумаги внутреннего рынка, 12% - на внешние облигации, а 2% - на займы от коммерческих банков и финансовых учреждений. Начиная с 2022 года средневзвешенная стоимость долга, как утверждает минфин, снизилась в полтора раза - с 7,79% до 5,09%, при этом удвоилась срочность с 6,27 до 12,26 лет.
Ранее украинские СМИ сообщили, что госдолг Украины по итогам 2024 года достиг 7 триллионов гривен (165,1 миллиарда долларов), или 92% ВВП.
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