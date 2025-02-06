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Украина получила от Нидерландов истребители F-16

Украина получила от Нидерландов истребители F-16 - РИА Новости, 06.02.2025

Украина получила от Нидерландов истребители F-16

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в четверг, что Киев получил от Нидерландов истребители F-16, не уточнив их количество. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:08:00+03:00

2025-02-06T17:08:00+03:00

2025-02-06T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в четверг, что Киев получил от Нидерландов истребители F-16, не уточнив их количество. Умеров в конце января сообщал, что Нидерланды передадут Воздушным силам ВСУ очередную партию американских истребителей F-16 в этом году. "Воздушные силы вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов. И современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее в четверг глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину. В октябре министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщал, что Амстердам поставил Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. Нидерланды также поставили 18 таких истребителей в учебный центр для подготовки пилотов, в том числе украинских, в Румынии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241219/spetsoperatsiya-1989934748.html

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