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Украина получила от Нидерландов истребители F-16 - РИА Новости, 06.02.2025
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17:08 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997787388.html
Украина получила от Нидерландов истребители F-16
Украина получила от Нидерландов истребители F-16 - РИА Новости, 06.02.2025
Украина получила от Нидерландов истребители F-16
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в четверг, что Киев получил от Нидерландов истребители F-16, не уточнив их количество. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:08:00+03:00
2025-02-06T17:08:00+03:00
в мире
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сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в четверг, что Киев получил от Нидерландов истребители F-16, не уточнив их количество. Умеров в конце января сообщал, что Нидерланды передадут Воздушным силам ВСУ очередную партию американских истребителей F-16 в этом году. "Воздушные силы вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов. И современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее в четверг глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину. В октябре министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщал, что Амстердам поставил Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. Нидерланды также поставили 18 таких истребителей в учебный центр для подготовки пилотов, в том числе украинских, в Румынии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, нидерланды, россия, рустем умеров, себастьян лекорню, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, facebook, f-16
В мире, Украина, Нидерланды, Россия, Рустем Умеров, Себастьян Лекорню, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Facebook, F-16
Украина получила от Нидерландов истребители F-16

Умеров заявил о получении Украиной истребителей F-16 от Нидерландов

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в четверг, что Киев получил от Нидерландов истребители F-16, не уточнив их количество.
Умеров в конце января сообщал, что Нидерланды передадут Воздушным силам ВСУ очередную партию американских истребителей F-16 в этом году.
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"Воздушные силы вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов. И современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее в четверг глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину.
В октябре министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщал, что Амстердам поставил Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. Нидерланды также поставили 18 таких истребителей в учебный центр для подготовки пилотов, в том числе украинских, в Румынии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская
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В миреУкраинаНидерландыРоссияРустем УмеровСебастьян ЛекорнюСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОFacebookF-16
 
 
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