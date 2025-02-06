Украина получила от Нидерландов истребители F-16
Умеров заявил о получении Украиной истребителей F-16 от Нидерландов
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в четверг, что Киев получил от Нидерландов истребители F-16, не уточнив их количество.
Умеров в конце января сообщал, что Нидерланды передадут Воздушным силам ВСУ очередную партию американских истребителей F-16 в этом году.
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"Воздушные силы вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов. И современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач", - написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее в четверг глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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