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В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 06.02.2025
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, заявил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:05:00+03:00
2025-02-06T17:05:00+03:00
2025-02-06T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, заявил мэр города Александр Сенкевич. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.54 мск, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Харьковской и Сумской областях Украины. "В Николаеве слышен взрыв. Выясняем", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале.
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В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв