https://ria.ru/20250206/ukraina-1997786021.html

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 06.02.2025

В Николаеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел в четверг в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, заявил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:05:00+03:00

2025-02-06T17:05:00+03:00

2025-02-06T17:05:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, заявил мэр города Александр Сенкевич. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 16.54 мск, воздушная тревога объявлена в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Харьковской и Сумской областях Украины. "В Николаеве слышен взрыв. Выясняем", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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