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Мешков: размещение войск ЕС на Украине будет воспринято как эскалация - РИА Новости, 06.02.2025
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16:29 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997775758.html
Мешков: размещение войск ЕС на Украине будет воспринято как эскалация
Мешков: размещение войск ЕС на Украине будет воспринято как эскалация - РИА Новости, 06.02.2025
Мешков: размещение войск ЕС на Украине будет воспринято как эскалация
Размещение европейских войск на Украине в период ведущихся боевых действий означает фактическое объявление войны, заявил РИА Новости посол России во Франции... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T16:29:00+03:00
2025-02-06T16:29:00+03:00
в мире
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дмитрий песков
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ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Размещение европейских войск на Украине в период ведущихся боевых действий означает фактическое объявление войны, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Мы относимся к этому серьезно, мы рассматриваем это как эскалацию. Естественно, размещение войск в период ведущихся боевых действий означает фактически объявление войны со всеми вытекающими последствиями", - заявил Мешков на вопрос, как относится Москва к заявлениям о том, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. "Всем давно известно, об этом не раз говорилось, что размещение любых сил между враждующими сторонами требует согласия обеих сторон. А я не вижу никаких перспектив для этого", - добавил дипломат. Ранее портал Intelligence Online сообщил, что вооруженные силы Франции осенью провели учения для подготовки в случае их развертывания на Украине. Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Владимир Зеленский ранее также заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран. Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохранили "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997710095.html
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в мире, украина, франция, россия, алексей мешков, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Франция, Россия, Алексей Мешков, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Мешков: размещение войск ЕС на Украине будет воспринято как эскалация

Мешков: размещение войск ЕС на Украине будет воспринято как объявление войны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлексей Мешков
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Алексей Мешков . Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Размещение европейских войск на Украине в период ведущихся боевых действий означает фактическое объявление войны, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.
"Мы относимся к этому серьезно, мы рассматриваем это как эскалацию. Естественно, размещение войск в период ведущихся боевых действий означает фактически объявление войны со всеми вытекающими последствиями", - заявил Мешков на вопрос, как относится Москва к заявлениям о том, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину.
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Франция поставила на Украину первые истребители Mirage
Вчера, 12:50
"Всем давно известно, об этом не раз говорилось, что размещение любых сил между враждующими сторонами требует согласия обеих сторон. А я не вижу никаких перспектив для этого", - добавил дипломат.
Ранее портал Intelligence Online сообщил, что вооруженные силы Франции осенью провели учения для подготовки в случае их развертывания на Украине. Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
Владимир Зеленский ранее также заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Страны ЕС разделились во мнении по отправке миротворцев на Украину
31 января, 22:34
Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохранили "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Киев хочет, чтобы Запад отправил на Украину своих военных
31 января, 11:32
 
В миреУкраинаФранцияРоссияАлексей МешковЭммануэль МакронДмитрий ПесковНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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