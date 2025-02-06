https://ria.ru/20250206/ukraina-1997775758.html

Мешков: размещение войск ЕС на Украине будет воспринято как эскалация

Мешков: размещение войск ЕС на Украине будет воспринято как эскалация - РИА Новости, 06.02.2025

Мешков: размещение войск ЕС на Украине будет воспринято как эскалация

Размещение европейских войск на Украине в период ведущихся боевых действий означает фактическое объявление войны, заявил РИА Новости посол России во Франции... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:29:00+03:00

2025-02-06T16:29:00+03:00

2025-02-06T16:29:00+03:00

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ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Размещение европейских войск на Украине в период ведущихся боевых действий означает фактическое объявление войны, заявил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. "Мы относимся к этому серьезно, мы рассматриваем это как эскалацию. Естественно, размещение войск в период ведущихся боевых действий означает фактически объявление войны со всеми вытекающими последствиями", - заявил Мешков на вопрос, как относится Москва к заявлениям о том, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. "Всем давно известно, об этом не раз говорилось, что размещение любых сил между враждующими сторонами требует согласия обеих сторон. А я не вижу никаких перспектив для этого", - добавил дипломат. Ранее портал Intelligence Online сообщил, что вооруженные силы Франции осенью провели учения для подготовки в случае их развертывания на Украине. Издание Monde сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Владимир Зеленский ранее также заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению воинских контингентов на Украине, ее потенциальное расширение и вовлечение других стран. Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран-участниц этого обсуждения сохранили "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997710095.html

https://ria.ru/20250131/es-1996729262.html

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в мире, украина, франция, россия, алексей мешков, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)