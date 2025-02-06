https://ria.ru/20250206/ukraina-1997732965.html

Картаполов прокомментировал передачу истребителей Mirage Украине

Картаполов прокомментировал передачу истребителей Mirage Украине - РИА Новости, 06.02.2025

Картаполов прокомментировал передачу истребителей Mirage Украине

Передача Украине французских истребителей Mirage ничего не изменит и не повлияет на ход спецоперации, как не изменила передача истребителей F-16, заявил РИА... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T14:14:00+03:00

2025-02-06T14:14:00+03:00

2025-02-06T14:14:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Передача Украине французских истребителей Mirage ничего не изменит и не повлияет на ход спецоперации, как не изменила передача истребителей F-16, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину. "Ничего они не изменят, как не изменили F-16, которых мы практически не видим в воздухе. Поэтому, может они один-два и привезут, попробуют собрать, но это только раззадорит наших ребят, и летчиков, и зенитчиков. Потому что это интересная, пока еще неизведанная цель. Будем работать", - сказал Картаполов. В июне 2024 года Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. В октябре года Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Он сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены новым оборудованием. К нему относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы. В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997390216.html

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

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