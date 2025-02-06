Рейтинг@Mail.ru
Картаполов прокомментировал передачу истребителей Mirage Украине - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997732965.html
Картаполов прокомментировал передачу истребителей Mirage Украине
Картаполов прокомментировал передачу истребителей Mirage Украине - РИА Новости, 06.02.2025
Картаполов прокомментировал передачу истребителей Mirage Украине
Передача Украине французских истребителей Mirage ничего не изменит и не повлияет на ход спецоперации, как не изменила передача истребителей F-16, заявил РИА... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:14:00+03:00
2025-02-06T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
андрей картаполов
россия
себастьян лекорню
нато
минобороны франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995899911_0:120:3174:1905_1920x0_80_0_0_984b2c8850bc02b5fb74d4fed6eb938c.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Передача Украине французских истребителей Mirage ничего не изменит и не повлияет на ход спецоперации, как не изменила передача истребителей F-16, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину. "Ничего они не изменят, как не изменили F-16, которых мы практически не видим в воздухе. Поэтому, может они один-два и привезут, попробуют собрать, но это только раззадорит наших ребят, и летчиков, и зенитчиков. Потому что это интересная, пока еще неизведанная цель. Будем работать", - сказал Картаполов. В июне 2024 года Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. В октябре года Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Он сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены новым оборудованием. К нему относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы. В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250204/zelenskiy-1997390216.html
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995899911_443:0:3174:2048_1920x0_80_0_0_086c7f3ab99c0f047cff3d25239cfc45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей картаполов, россия, себастьян лекорню, нато, минобороны франции, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Картаполов, Россия, Себастьян Лекорню, НАТО, Минобороны Франции, Вооруженные силы Украины
Картаполов прокомментировал передачу истребителей Mirage Украине

Картаполов: передача Украине французских истребителей Mirage ничего не изменит

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Передача Украине французских истребителей Mirage ничего не изменит и не повлияет на ход спецоперации, как не изменила передача истребителей F-16, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Зеленский анонсировал изменения в зоне спецоперации
4 февраля, 20:32
"Ничего они не изменят, как не изменили F-16, которых мы практически не видим в воздухе. Поэтому, может они один-два и привезут, попробуют собрать, но это только раззадорит наших ребят, и летчиков, и зенитчиков. Потому что это интересная, пока еще неизведанная цель. Будем работать", - сказал Картаполов.
В июне 2024 года Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по утверждению Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.
В октябре года Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Он сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены новым оборудованием. К нему относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы.
В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Последний удар ВСУ: не если, а где, когда и почему
2 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей КартаполовРоссияСебастьян ЛекорнюНАТОМинобороны ФранцииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала