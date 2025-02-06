Картаполов прокомментировал передачу истребителей Mirage Украине
Картаполов: передача Украине французских истребителей Mirage ничего не изменит
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Передача Украине французских истребителей Mirage ничего не изменит и не повлияет на ход спецоперации, как не изменила передача истребителей F-16, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину.
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"Ничего они не изменят, как не изменили F-16, которых мы практически не видим в воздухе. Поэтому, может они один-два и привезут, попробуют собрать, но это только раззадорит наших ребят, и летчиков, и зенитчиков. Потому что это интересная, пока еще неизведанная цель. Будем работать", - сказал Картаполов.
В октябре года Лекорню заявил, что самолеты будут переданы в первом квартале 2025 года. Он сообщал, что поставляемые Киеву самолеты будут оснащены новым оборудованием. К нему относятся боевая техника класса "воздух-земля", а также средства радиоэлектронной борьбы.
В ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франции Франк Жилетти сообщил, что Париж намерен передать Киеву шесть таких истребителей.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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