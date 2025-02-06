https://ria.ru/20250206/ukraina-1997710095.html

Франция поставила на Украину первые истребители Mirage

Франция поставила на Украину первые истребители Mirage - РИА Новости, 06.02.2025

Франция поставила на Украину первые истребители Mirage

Первые истребители Mirage прибыли на Украину, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T12:50:00+03:00

2025-02-06T12:50:00+03:00

2025-02-06T13:36:00+03:00

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эммануэль макрон

себастьян лекорню

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ПАРИЖ, 6 фев — РИА Новости. Первые истребители Mirage прибыли на Украину, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х."Шестого июня 2024 года Эммануэль Макрон объявил о поставке на Украину французских Mirage 2000. Первые из них прибыли на Украину сегодня", — написал он.По словам Лекорню, украинские пилоты в течение нескольких месяцев обучались во Франции управлять истребителями.Макрон в июне пообещал до конца года передать Киеву Mirage 2000 и организовать подготовку украинских пилотов. При этом он утверждал, что французские самолеты не будут применяться для бомбардировок мирных жителей на территории России.В октябре Лекорню уточнил, что истребители поставят в первом квартале 2025-го, их оснастят новым оборудованием, в том числе ракетами класса "воздух — земля" и средствами радиоэлектронной борьбы.Число передаваемых Mirage не называлось, но в ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франк Жилетти сообщил, что их будет шесть. Как отмечало издание Valeurs Actuelles, именно такое количество Франция может поставить Киеву без ущерба для себя, так как у французских ВВС всего 26 таких самолетов.Россия, со своей стороны, не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20250102/shvetsija-1992330286.html

https://ria.ru/20250205/fonderlyayen-1997405643.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню, украина