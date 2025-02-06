Франция поставила на Украину первые истребители Mirage
Лекорню сообщил о поставке на Украину первых французских истребителей Mirage
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 фев — РИА Новости. Первые истребители Mirage прибыли на Украину, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х.
"Шестого июня 2024 года Эммануэль Макрон объявил о поставке на Украину французских Mirage 2000. Первые из них прибыли на Украину сегодня", — написал он.
По словам Лекорню, украинские пилоты в течение нескольких месяцев обучались во Франции управлять истребителями.
Макрон в июне пообещал до конца года передать Киеву Mirage 2000 и организовать подготовку украинских пилотов. При этом он утверждал, что французские самолеты не будут применяться для бомбардировок мирных жителей на территории России.
В октябре Лекорню уточнил, что истребители поставят в первом квартале 2025-го, их оснастят новым оборудованием, в том числе ракетами класса "воздух — земля" и средствами радиоэлектронной борьбы.
Число передаваемых Mirage не называлось, но в ноябре вице-президент комиссии по обороне в Нацсобрании Франк Жилетти сообщил, что их будет шесть. Как отмечало издание Valeurs Actuelles, именно такое количество Франция может поставить Киеву без ущерба для себя, так как у французских ВВС всего 26 таких самолетов.
Россия, со своей стороны, не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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