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На территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.02.2025
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11:38 06.02.2025 (обновлено: 11:41 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997687193.html
На территории Украины объявили воздушную тревогу
На территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.02.2025
На территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:38:00+03:00
2025-02-06T11:41:00+03:00
украина
в мире
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога во всех регионах была объявлена практически одновременно – около 11.30 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога во всех регионах была объявлена практически одновременно – около 11.30 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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Вчера, 05:38
 
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