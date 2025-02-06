https://ria.ru/20250206/ukraina-1997687193.html

На территории Украины объявили воздушную тревогу

На территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.02.2025

На территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:38:00+03:00

2025-02-06T11:38:00+03:00

2025-02-06T11:41:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога во всех регионах была объявлена практически одновременно – около 11.30 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250206/soch-1997641152.html

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украина, в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины