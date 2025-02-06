https://ria.ru/20250206/ukraina-1997680700.html

На Украине 30 человек обогатились на закупках дров для ВСУ

На Украине 30 человек обогатились на закупках дров для ВСУ - РИА Новости, 06.02.2025

На Украине 30 человек обогатились на закупках дров для ВСУ

Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о разоблачении группы лиц, которых подозревают в хищении 2,4 миллиона долларов на закупке дров для ВСУ. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:17:00+03:00

2025-02-06T11:17:00+03:00

2025-02-06T11:17:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило о разоблачении группы лиц, которых подозревают в хищении 2,4 миллиона долларов на закупке дров для ВСУ. "Злоумышленники завладели более 101 миллионом гривен (2,4 миллиона долларов) во время закупок топливной древесины для нужд ВСУ… Участники сделки организовали приобретение топливной древесины для ВСУ по завышенной стоимости, без процедуры открытых торгов и по договорам с косвенными поставщиками. Закупки осуществлялись через физических лиц-предпринимателей, счета которых были под полным контролем участников схемы. Всего работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что всего по указанной схеме было совершено 47 закупок. Правоохранители провели 28 обысков, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны. Пятерым участникам организованной группы вменяется статья "Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах в составе организованной группы". Им грозит до 12 лет лишения свободы лет с конфискацией имущества. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20241029/ukraina-1980637171.html

https://ria.ru/20250127/vsu-1995672462.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины