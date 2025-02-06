https://ria.ru/20250206/ukraina-1997678673.html
В трех областях Украины ввели аварийные отключения света
В трех областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 06.02.2025
В трех областях Украины ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения электроэнергии введены в четверг в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, сообщают областные энергокомпании. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:11:00+03:00
2025-02-06T11:11:00+03:00
2025-02-06T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
украина
дмитрий песков
дтэк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18957/01/189570155_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0e0c0dc6d2dcbb687c3523e8a9ed4ea0.jpg
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в четверг в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, сообщают областные энергокомпании. "На территории Сумской области введены графики аварийных отключений… Графики почасовых отключений не применяются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной энергокомпании "Сумыоблэнерго". Областная энергокомпания "Полтавоблэнерго" сообщила в своем Telegram-канале о введении графиков аварийных отключений света в Полтавской области. Украинская энергококмпания ДТЭК в свою очередь сообщила о введении графиков в Днепропетровской области, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250206/podpole-1997666415.html
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997671411.html
днепропетровская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18957/01/189570155_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f8c3a1f05197e9c533c035e43f8c11a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины ввели аварийные отключения света
В Сумской и еще двух областях Украины ввели аварийные отключения света