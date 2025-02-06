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В трех областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 06.02.2025
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11:11 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997678673.html
В трех областях Украины ввели аварийные отключения света
В трех областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 06.02.2025
В трех областях Украины ввели аварийные отключения света
Аварийные отключения электроэнергии введены в четверг в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, сообщают областные энергокомпании. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T11:11:00+03:00
2025-02-06T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
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дмитрий песков
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в четверг в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, сообщают областные энергокомпании. "На территории Сумской области введены графики аварийных отключений… Графики почасовых отключений не применяются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной энергокомпании "Сумыоблэнерго". Областная энергокомпания "Полтавоблэнерго" сообщила в своем Telegram-канале о введении графиков аварийных отключений света в Полтавской области. Украинская энергококмпания ДТЭК в свою очередь сообщила о введении графиков в Днепропетровской области, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250206/podpole-1997666415.html
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в мире, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины ввели аварийные отключения света

В Сумской и еще двух областях Украины ввели аварийные отключения света

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в четверг в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, сообщают областные энергокомпании.
"На территории Сумской области введены графики аварийных отключений… Графики почасовых отключений не применяются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной энергокомпании "Сумыоблэнерго".
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Украинская энергококмпания ДТЭК в свою очередь сообщила о введении графиков в Днепропетровской области, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковДТЭКВооруженные силы Украины
 
 
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