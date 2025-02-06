https://ria.ru/20250206/ukraina-1997671411.html
Подполье сообщило об ударе по академии Нацгвардии Украины в Харькове
Подполье сообщило об ударе по академии Нацгвардии Украины в Харькове - РИА Новости, 06.02.2025
Подполье сообщило об ударе по академии Нацгвардии Украины в Харькове
При ударе по академии Нацгвардии Украины в Харькове могли погибнуть несколько офицеров ВСУ и представители стран НАТО, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:44:00+03:00
2025-02-06T10:44:00+03:00
2025-02-06T11:23:00+03:00
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ДОНЕЦК, 6 фев — РИА Новости. При ударе по академии Нацгвардии Украины в Харькове могли погибнуть несколько офицеров ВСУ и представители стран НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков. Вчерашний прилет по академии Нацгвардии на площади Восстания подтверждаю <...>. По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД "Лють" и есть пара-тройка представителей стран НАТО", — сказал собеседник агентства.По его словам, некоторые раненые под особым надзором, местных врачей к ним не пускают. За некоторыми из них присылали вертолеты."Вероятнее всего, прилет был во время какого-то совещания, иначе сложно понять, что такое количество "красивых целей" делало в одном месте в одно время. Имелись подозрения, что в данном заведении был штаб группировки, планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области", — отметил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250206/podpole-1997666415.html
https://ria.ru/20250124/podpole-1995236366.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Лебедев, В мире, Дмитрий Песков
Подполье сообщило об ударе по академии Нацгвардии Украины в Харькове
Лебедев: при ударе по академии в Харькове уничтожены военные из стран НАТО и ВСУ