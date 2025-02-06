https://ria.ru/20250206/ukraina-1997653987.html

Меркель выступила с дерзким заявлением о России

Меркель выступила с дерзким заявлением о России - РИА Новости, 06.02.2025

Меркель выступила с дерзким заявлением о России

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине. Об этом она заявила на мероприятии, организованном газетой... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T09:18:00+03:00

2025-02-06T09:18:00+03:00

2025-02-06T12:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине. Об этом она заявила на мероприятии, организованном газетой Die Zeit."Байден своими очень взвешенными решениями о том, какое оружие поставлять, а какое нет, показал, что правильно думать о том, как мы можем поддержать Украину, <...> чтобы Россия не выиграла эту войну и чтобы мы все же действовали с осторожностью", — сказала она, отвечая на вопрос об отказе канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Taurus.При этом Меркель поддержала такую политику канцлера и заявила, что у него есть на то веские причины.Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997649723.html

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