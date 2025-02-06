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Меркель выступила с дерзким заявлением о России - РИА Новости, 06.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:18 06.02.2025 (обновлено: 12:58 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997653987.html
Меркель выступила с дерзким заявлением о России
Меркель выступила с дерзким заявлением о России - РИА Новости, 06.02.2025
Меркель выступила с дерзким заявлением о России
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине. Об этом она заявила на мероприятии, организованном газетой... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:18:00+03:00
2025-02-06T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
ангела меркель
россия
украина
германия
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине. Об этом она заявила на мероприятии, организованном газетой Die Zeit."Байден своими очень взвешенными решениями о том, какое оружие поставлять, а какое нет, показал, что правильно думать о том, как мы можем поддержать Украину, &lt;...&gt; чтобы Россия не выиграла эту войну и чтобы мы все же действовали с осторожностью", — сказала она, отвечая на вопрос об отказе канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Taurus.При этом Меркель поддержала такую политику канцлера и заявила, что у него есть на то веские причины.Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997649723.html
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в мире, ангела меркель, россия, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ангела Меркель, Россия, Украина, Германия
Меркель выступила с дерзким заявлением о России

Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала не допустить победы РФ на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине. Об этом она заявила на мероприятии, организованном газетой Die Zeit.

"Байден своими очень взвешенными решениями о том, какое оружие поставлять, а какое нет, показал, что правильно думать о том, как мы можем поддержать Украину, <...> чтобы Россия не выиграла эту войну и чтобы мы все же действовали с осторожностью", — сказала она, отвечая на вопрос об отказе канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Taurus.
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При этом Меркель поддержала такую политику канцлера и заявила, что у него есть на то веские причины.

Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнгела МеркельРоссияУкраинаГермания
 
 
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