Меркель выступила с дерзким заявлением о России
Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала не допустить победы РФ на Украине
Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине. Об этом она заявила на мероприятии, организованном газетой Die Zeit.
"Байден своими очень взвешенными решениями о том, какое оружие поставлять, а какое нет, показал, что правильно думать о том, как мы можем поддержать Украину, <...> чтобы Россия не выиграла эту войну и чтобы мы все же действовали с осторожностью", — сказала она, отвечая на вопрос об отказе канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Taurus.
"Байден своими очень взвешенными решениями о том, какое оружие поставлять, а какое нет, показал, что правильно думать о том, как мы можем поддержать Украину, <...> чтобы Россия не выиграла эту войну и чтобы мы все же действовали с осторожностью", — сказала она, отвечая на вопрос об отказе канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Taurus.
При этом Меркель поддержала такую политику канцлера и заявила, что у него есть на то веские причины.
Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Шольц неоднократно заявлял, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus и давать Киеву разрешение на применение своего оружия для поражения целей на территории России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.