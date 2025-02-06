https://ria.ru/20250206/ukraina-1997638577.html
Финские наемники служат в ВСУ под видом волонтеров-медиков
Финские наемники служат в ВСУ под видом волонтеров-медиков - РИА Новости, 06.02.2025
Финские наемники служат в ВСУ под видом волонтеров-медиков
Финские наемники под видом волонтеров-медиков создали собственное подразделение "Nordic Combat Medics" в составе украинского добровольческого батальона... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T04:35:00+03:00
2025-02-06T04:35:00+03:00
2025-02-06T05:16:00+03:00
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правый сектор
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Финские наемники под видом волонтеров-медиков создали собственное подразделение "Nordic Combat Medics" в составе украинского добровольческого батальона "Госпитальеры", выяснило РИА Новости.Так называемый батальон "Госпитальеры" создан членом "Правого сектора"* Яной Зинкевич. Позиционирует себя исключительно как подразделение, оказывающее медицинскую помощь.Ранее корреспондент РИА Новости на основе открытых данных в соцсетях убедился, что многие иностранные наемники из "Госпитальеров" принимают участие в боях на стороне киевского режима, хотя и называют себя "инструкторами" по медицинской помощи и "волонтерами-медиками"."Nordic Combat Medics" (@nordicmedics) возглавляла Тина Сойни (Tina Soini), которая, по информации из блога подразделения, покинула этот пост для продолжения учебы в медицинском университете весной 2024 года. Ей на смену пришел другой финский "медик" Эркка Лейкас.Ранее группа вела аккаунт под другим названием @finnish_rescue_team, но после 2023 года сменила его. При этом "волонтеры" все равно продолжают использовать вещи с логотипом IFRT (International Finnish Rescue Team) и даже технику. Finn Rescue Team (FRT) — это группа, организованная финским правительством для проведения операций в Финляндии и за рубежом. Это могут быть спасательные, гуманитарные мероприятия, а также иные задачи подобного профиля. При выполнении заданий группа подчиняется МВД Финляндии и Центру управления кризисными ситуациями.Сейчас обеспечение ведётся с помощью сборов на счёт подразделения через официальный сайт www.nordiccombatmedics.com. Там же осуществляется продажа продукции с символикой подразделения. В вопросах продажи наёмникам помогает магазина Varusteleka, они организовывали совместные мероприятия. Также группа проводит платные тренинги для обучения первой помощи и медицине катастроф. Например, стоимость посещения такого тренинга в Хельсинки 29 июня 2024 года составляла от 50 до 350 евро с человека. В одной из последних публикаций на странице "Nordic Combat Medics" упоминают Алекси Лисандра, ликвидированного финского наёмника из Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Также в подразделении служит финн из Хельсинки Миро Сейттамо (Miro Seittamo), ранее военнослужащий финской армии. А волонтёр Хоген рядом с украинским и финским флагами поместил большой шеврон с американским флагом.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20250203/finlyandiya-1997085861.html
https://ria.ru/20241125/ukraina-1985513986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, хельсинки, россия, правый сектор
В мире, Финляндия, Хельсинки, Россия, Правый сектор
Финские наемники служат в ВСУ под видом волонтеров-медиков
В ВСУ появилось подразделение финских наемников под видом волонтеров-медиков
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Финские наемники под видом волонтеров-медиков создали собственное подразделение "Nordic Combat Medics" в составе украинского добровольческого батальона "Госпитальеры", выяснило РИА Новости.
Так называемый батальон "Госпитальеры" создан членом "Правого сектора
"* Яной Зинкевич. Позиционирует себя исключительно как подразделение, оказывающее медицинскую помощь.
Ранее корреспондент РИА Новости на основе открытых данных в соцсетях убедился, что многие иностранные наемники из "Госпитальеров" принимают участие в боях на стороне киевского режима, хотя и называют себя "инструкторами" по медицинской помощи и "волонтерами-медиками".
"Nordic Combat Medics" (@nordicmedics) возглавляла Тина Сойни (Tina Soini), которая, по информации из блога подразделения, покинула этот пост для продолжения учебы в медицинском университете весной 2024 года. Ей на смену пришел другой финский "медик" Эркка Лейкас.
Ранее группа вела аккаунт под другим названием @finnish_rescue_team, но после 2023 года сменила его. При этом "волонтеры" все равно продолжают использовать вещи с логотипом IFRT (International Finnish Rescue Team) и даже технику. Finn Rescue Team (FRT) — это группа, организованная финским правительством для проведения операций в Финляндии
и за рубежом. Это могут быть спасательные, гуманитарные мероприятия, а также иные задачи подобного профиля. При выполнении заданий группа подчиняется МВД Финляндии и Центру управления кризисными ситуациями.
Сейчас обеспечение ведётся с помощью сборов на счёт подразделения через официальный сайт www.nordiccombatmedics.com. Там же осуществляется продажа продукции с символикой подразделения. В вопросах продажи наёмникам помогает магазина Varusteleka, они организовывали совместные мероприятия. Также группа проводит платные тренинги для обучения первой помощи и медицине катастроф. Например, стоимость посещения такого тренинга в Хельсинки
29 июня 2024 года составляла от 50 до 350 евро с человека.
В одной из последних публикаций на странице "Nordic Combat Medics" упоминают Алекси Лисандра, ликвидированного финского наёмника из Интернационального легиона территориальной обороны Украины
.
Также в подразделении служит финн из Хельсинки Миро Сейттамо (Miro Seittamo), ранее военнослужащий финской армии. А волонтёр Хоген рядом с украинским и финским флагами поместил большой шеврон с американским флагом.
* Запрещенная в России экстремистская организация.