https://ria.ru/20250206/ukraina-1997635661.html

Украина оказалась крупнейшим бенефициаром USAID за три года

Украина оказалась крупнейшим бенефициаром USAID за три года - РИА Новости, 06.02.2025

Украина оказалась крупнейшим бенефициаром USAID за три года

Украина за последние три года получила 27,2 процента всех средств Агентства США по международному развитию (USAID), выяснило РИА Новости на основе анализа... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T03:35:00+03:00

2025-02-06T03:35:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Украина за последние три года получила 27,2 процента всех средств Агентства США по международному развитию (USAID), выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov.Ранее работа агентства подверглась резкой критике нового руководства в Вашингтоне.Согласно опубликованным данным, Украина с 2022 года стала крупнейшим получателем помощи USAID. Тогда ей выделили 9,95 миллиарда долларов из 41,5 миллиарда общего бюджета агентства. В 2023 году финансирование увеличилось до 16,43 миллиарда долларов (38,8 процента всех расходов), а в 2024 году составило 6,05 миллиарда долларов из 35,4 миллиарда.За три года США направили Украине 32,4 миллиарда долларов, что составляет 27,2 процента от общего объема (119,3 миллиарда долларов) финансирования USAID.В США набирает обороты дискуссия о будущем USAID. Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления, возглавляемый Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации агентства. Миллиардер назвал его преступной организацией, которой пора умереть, а также змеиным гнездом радикально левых марксистов, ненавидящих Америку.По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.Президент США Дональд Трамп не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам Вашингтона.

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

https://ria.ru/20250203/usaid-1997035977.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, илон маск, агентство по международному развитию сша