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СК проверяет версию о причастности к убийству экс-мэра Самары третьих лиц - РИА Новости, 06.02.2025
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17:34 06.02.2025 (обновлено: 18:05 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/ubiystvo-1997795489.html
СК проверяет версию о причастности к убийству экс-мэра Самары третьих лиц
СК проверяет версию о причастности к убийству экс-мэра Самары третьих лиц - РИА Новости, 06.02.2025
СК проверяет версию о причастности к убийству экс-мэра Самары третьих лиц
Следователи проверяют версию о причастности к убийству бывшего мэра Самары и его жены третьих лиц, помимо внучки, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T17:34:00+03:00
2025-02-06T18:05:00+03:00
происшествия
самара
россия
виктор тархов
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САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Следователи проверяют версию о причастности к убийству бывшего мэра Самары и его жены третьих лиц, помимо внучки, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. "В настоящее время продолжаются осмотры, допросы соседей, свидетелей, изучаются записи видеокамер, назначено несколько комплексных судебных экспертиз. Следственным путем проверяется версия о возможной причастности к преступлению иных лиц", - говорится в сообщении ведомства.Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. По подозрению в причастности к преступлению арестована их внучка. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Региональная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20250206/kriminal-1997712531.html
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Работа следователей в квартире внучки убитого экс-мэра Самары
Подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары готовилась к преступлению – чтобы скрыть следы, она купила химические средства и пластиковые емкости, сообщил СК. В квартире внучки убитого Виктора Тархова, которая арестована по делу, найдены телефоны и паспорта, принадлежащие жертвам. В СК говорят, что она успела продать украшения и машину, принадлежавшие убитым родственникам.
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происшествия, самара, россия, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Виктор Тархов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет версию о причастности к убийству экс-мэра Самары третьих лиц

В Самаре проверяют версию о причастности к убийству экс-мэра Тархова третьих лиц

© Следственный комитет РФРасследование уголовного дела об убийстве Виктора Тархова и его жены
Расследование уголовного дела об убийстве Виктора Тархова и его жены - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© Следственный комитет РФ
Расследование уголовного дела об убийстве Виктора Тархова и его жены
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САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Следователи проверяют версию о причастности к убийству бывшего мэра Самары и его жены третьих лиц, помимо внучки, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
"В настоящее время продолжаются осмотры, допросы соседей, свидетелей, изучаются записи видеокамер, назначено несколько комплексных судебных экспертиз. Следственным путем проверяется версия о возможной причастности к преступлению иных лиц", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. По подозрению в причастности к преступлению арестована их внучка.
В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Региональная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Внучка убитого экс-мэра Самары умолчала о важной детали
Вчера, 13:37
 
ПроисшествияСамараРоссияВиктор ТарховСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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