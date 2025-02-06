https://ria.ru/20250206/ubiystvo-1997795489.html

СК проверяет версию о причастности к убийству экс-мэра Самары третьих лиц

СК проверяет версию о причастности к убийству экс-мэра Самары третьих лиц - РИА Новости, 06.02.2025

СК проверяет версию о причастности к убийству экс-мэра Самары третьих лиц

Следователи проверяют версию о причастности к убийству бывшего мэра Самары и его жены третьих лиц, помимо внучки, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T17:34:00+03:00

2025-02-06T17:34:00+03:00

2025-02-06T18:05:00+03:00

происшествия

самара

россия

виктор тархов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997791837_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_b161104eab60f44469adbd7b3b0d6cca.jpg

САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Следователи проверяют версию о причастности к убийству бывшего мэра Самары и его жены третьих лиц, помимо внучки, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. "В настоящее время продолжаются осмотры, допросы соседей, свидетелей, изучаются записи видеокамер, назначено несколько комплексных судебных экспертиз. Следственным путем проверяется версия о возможной причастности к преступлению иных лиц", - говорится в сообщении ведомства.Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. По подозрению в причастности к преступлению арестована их внучка. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Региональная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20250206/kriminal-1997712531.html

самара

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей в квартире внучки убитого экс-мэра Самары Подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары готовилась к преступлению – чтобы скрыть следы, она купила химические средства и пластиковые емкости, сообщил СК. В квартире внучки убитого Виктора Тархова, которая арестована по делу, найдены телефоны и паспорта, принадлежащие жертвам. В СК говорят, что она успела продать украшения и машину, принадлежавшие убитым родственникам. 2025-02-06T17:34 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самара, россия, виктор тархов, следственный комитет россии (ск рф)