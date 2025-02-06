https://ria.ru/20250206/ubiystvo-1997761027.html
Квартиру, где могли убить экс-мэра Самары, опечатали
Квартиру, где могли убить экс-мэра Самары, опечатали - РИА Новости, 06.02.2025
Квартиру, где могли убить экс-мэра Самары, опечатали
Дверь в квартиру, где мог быть убит экс-мэр Самары Виктор Тархов и его супруга, опечатана со вторника, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T15:35:00+03:00
2025-02-06T15:35:00+03:00
2025-02-06T15:47:00+03:00
происшествия
самарская область
виктор тархов
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САМАРА, 6 фев - РИА Новости. Дверь в квартиру, где мог быть убит экс-мэр Самары Виктор Тархов и его супруга, опечатана со вторника, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в правоохранительных органах рассказали агентству, что Тархов и его жена убиты, их тела не найдены. По подозрению в причастности к преступлению арестована их внучка. В региональном СУСК России сообщили, что 31 января в правоохранительные органы обратился мужчина с заявлением о безвестном исчезновении своего друга – бывшего мэра города Самары. В ходе проверки установлено, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). Региональная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела. Дверь в квартиру на улице Вилоновской в Самаре, где могли быть убиты супруги Тарховы, опечатана с 4 февраля, передает корреспондент РИА Новости. "Третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Уголовное дело номер…. Опечатано. 4.02.2025", - указано в документе.
https://ria.ru/20250206/samara-1997749047.html
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происшествия, самарская область, виктор тархов
Происшествия, Самарская область, Виктор Тархов
Квартиру, где могли убить экс-мэра Самары, опечатали
Квартира, где могли убить экс-мэра Самары Тархова, опечатана со вторника