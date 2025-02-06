Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали подробности убийства экс-мэра Самары - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/ubiystvo-1997642041.html
СМИ рассказали подробности убийства экс-мэра Самары
СМИ рассказали подробности убийства экс-мэра Самары - РИА Новости, 06.02.2025
СМИ рассказали подробности убийства экс-мэра Самары
Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену забили насмерть, причем главная подозреваемая — их внучка, сообщает RTVI со ссылкой на источники, знакомые с... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T06:00:00+03:00
2025-02-06T06:00:00+03:00
происшествия
виктор тархов
самара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997606615_0:167:2047:1318_1920x0_80_0_0_3c8c6648fd65f300ba8fa8d00e750610.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену забили насмерть, причем главная подозреваемая — их внучка, сообщает RTVI со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования."Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью &lt;...&gt; не застрелили, а забили насмерть", — отмечается в публикации.Отмечается, что главным подозреваемым стала их внучка, которую ранее арестовали правоохранительные органы. По данным канала, она уже после смерти супругов отправляла сообщения с их телефонов, а также продала коллекцию икон и автомобили.Виктор Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 годы. Его дочь Людмилу Тархову в декабре 2022 года признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Суд назначил ей семь лет колонии общего режима.
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997606615_0:160:2047:1695_1920x0_80_0_0_a3709b9a99219f48a58b6c34579ea9ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, виктор тархов, самара
Происшествия, Виктор Тархов, Самара
СМИ рассказали подробности убийства экс-мэра Самары

RTVI: в убийстве экс-мэра Самары Тархова и его жены подозревают их внучку

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкВиктор Тархов
Виктор Тархов - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену забили насмерть, причем главная подозреваемая — их внучка, сообщает RTVI со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
"Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью <...> не застрелили, а забили насмерть", — отмечается в публикации.
Отмечается, что главным подозреваемым стала их внучка, которую ранее арестовали правоохранительные органы. По данным канала, она уже после смерти супругов отправляла сообщения с их телефонов, а также продала коллекцию икон и автомобили.
Виктор Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 годы. Его дочь Людмилу Тархову в декабре 2022 года признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Суд назначил ей семь лет колонии общего режима.
 
ПроисшествияВиктор ТарховСамара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала