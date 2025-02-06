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СМИ рассказали подробности убийства экс-мэра Самары
СМИ рассказали подробности убийства экс-мэра Самары - РИА Новости, 06.02.2025
СМИ рассказали подробности убийства экс-мэра Самары
Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену забили насмерть, причем главная подозреваемая — их внучка, сообщает RTVI со ссылкой на источники, знакомые с... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T06:00:00+03:00
2025-02-06T06:00:00+03:00
2025-02-06T06:00:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену забили насмерть, причем главная подозреваемая — их внучка, сообщает RTVI со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования."Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью <...> не застрелили, а забили насмерть", — отмечается в публикации.Отмечается, что главным подозреваемым стала их внучка, которую ранее арестовали правоохранительные органы. По данным канала, она уже после смерти супругов отправляла сообщения с их телефонов, а также продала коллекцию икон и автомобили.Виктор Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 годы. Его дочь Людмилу Тархову в декабре 2022 года признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Суд назначил ей семь лет колонии общего режима.
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происшествия, виктор тархов, самара
Происшествия, Виктор Тархов, Самара
СМИ рассказали подробности убийства экс-мэра Самары
RTVI: в убийстве экс-мэра Самары Тархова и его жены подозревают их внучку