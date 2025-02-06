Рейтинг@Mail.ru
На Туска завели дело по обвинению в государственном перевороте - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/tusk-1997673728.html
На Туска завели дело по обвинению в государственном перевороте
На Туска завели дело по обвинению в государственном перевороте - РИА Новости, 06.02.2025
На Туска завели дело по обвинению в государственном перевороте
В Польше возбудили дело против премьер-министра Дональда Туска, его обвинили в госперевороте, заявил председатель конституционного суда страны Богдан... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:54:00+03:00
2025-02-06T10:54:00+03:00
дональд туск
польша
в мире
михаил островский
анджей дуда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_df4ced0de75621211a7d11014f267621.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Польше возбудили дело против премьер-министра Дональда Туска, его обвинили в госперевороте, заявил председатель конституционного суда страны Богдан Свенчковский."Тридцать первого января я подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром", — сказал он журналистам.Свенчковский уточнил, что по делу также проходят министры, спикеры сейма и сената, депутаты и сенаторы правящей коалиции, некоторые судьями и прокуроры и другие фигуранты.К расследованию дела приступил прокурор Михал Островский.Туск уже отреагировал на ситуацию, опубликовав в соцсети Х кадры, на которых он играет в настольный теннис. Он подписал видео "Государственный переворот" и поставил смеющийся смайлик.В начале года в польской прокуратуре возник конфликт: Дариуш Барский отказался покинуть пост национального прокурора, несмотря на приказ о назначении на этот пост исполняющим обязанности Яцека Билевича. После конкурса на замещение должности Туск назначил на нее Дариуша Корнелюка.Президент Польши Анджей Дуда считает, что пост национального прокурора все еще занимает Барский, поскольку премьер-министр не отправил его в отставку. Для этого Туск должен заручиться согласием главы государства, чего не произошло.
https://ria.ru/20250125/tusk-1995488505.html
https://ria.ru/20250125/zaharova-1995487700.html
https://ria.ru/20250116/peskov-1994001524.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3daf11a6e62fe544e02b69704bd48dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд туск, польша, в мире, михаил островский, анджей дуда
Дональд Туск, Польша, В мире, Михаил Островский, Анджей Дуда
На Туска завели дело по обвинению в государственном перевороте

В Польше завели дело против премьер-министра Туска по обвинению в госперевороте

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Польше возбудили дело против премьер-министра Дональда Туска, его обвинили в госперевороте, заявил председатель конституционного суда страны Богдан Свенчковский.
"Тридцать первого января я подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром", — сказал он журналистам.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Сийярто назвал Туска агентом Сороса
25 января, 19:51
Свенчковский уточнил, что по делу также проходят министры, спикеры сейма и сената, депутаты и сенаторы правящей коалиции, некоторые судьями и прокуроры и другие фигуранты.
К расследованию дела приступил прокурор Михал Островский.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Захарова прокомментировала угрозы Туска в адрес премьера Венгрии
25 января, 19:35
Туск уже отреагировал на ситуацию, опубликовав в соцсети Х кадры, на которых он играет в настольный теннис. Он подписал видео "Государственный переворот" и поставил смеющийся смайлик.
В начале года в польской прокуратуре возник конфликт: Дариуш Барский отказался покинуть пост национального прокурора, несмотря на приказ о назначении на этот пост исполняющим обязанности Яцека Билевича. После конкурса на замещение должности Туск назначил на нее Дариуша Корнелюка.
Президент Польши Анджей Дуда считает, что пост национального прокурора все еще занимает Барский, поскольку премьер-министр не отправил его в отставку. Для этого Туск должен заручиться согласием главы государства, чего не произошло.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Песков ответил на обвинения Туска о подготовке Россией терактов
16 января, 14:14
 
Дональд ТускПольшаВ миреМихаил ОстровскийАнджей Дуда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала