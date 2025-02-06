На Туска завели дело по обвинению в государственном перевороте
В Польше завели дело против премьер-министра Туска по обвинению в госперевороте
© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Польше возбудили дело против премьер-министра Дональда Туска, его обвинили в госперевороте, заявил председатель конституционного суда страны Богдан Свенчковский.
"Тридцать первого января я подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром", — сказал он журналистам.
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Свенчковский уточнил, что по делу также проходят министры, спикеры сейма и сената, депутаты и сенаторы правящей коалиции, некоторые судьями и прокуроры и другие фигуранты.
К расследованию дела приступил прокурор Михал Островский.
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Туск уже отреагировал на ситуацию, опубликовав в соцсети Х кадры, на которых он играет в настольный теннис. Он подписал видео "Государственный переворот" и поставил смеющийся смайлик.
В начале года в польской прокуратуре возник конфликт: Дариуш Барский отказался покинуть пост национального прокурора, несмотря на приказ о назначении на этот пост исполняющим обязанности Яцека Билевича. После конкурса на замещение должности Туск назначил на нее Дариуша Корнелюка.
Президент Польши Анджей Дуда считает, что пост национального прокурора все еще занимает Барский, поскольку премьер-министр не отправил его в отставку. Для этого Туск должен заручиться согласием главы государства, чего не произошло.
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