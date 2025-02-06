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На Туска завели дело по обвинению в госперевороте - РИА Новости, 06.02.2025
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01:14 06.02.2025 (обновлено: 08:39 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/tusk-1997628745.html
На Туска завели дело по обвинению в госперевороте
На Туска завели дело по обвинению в госперевороте - РИА Новости, 06.02.2025
На Туска завели дело по обвинению в госперевороте
Председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что в отношении премьер-министра Дональда Туска начато дело по обвинению в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T01:14:00+03:00
2025-02-06T08:39:00+03:00
в мире
польша
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ВАРШАВА, 6 фев — РИА Новости. Председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что в отношении премьер-министра Дональда Туска начато дело по обвинению в государственном перевороте. "Тридцать первого января я подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром, министрами, спикером сейма, спикером сената, депутатами и сенаторами правящей коалиции, председателем правительственного законодательного центра, некоторыми судьями и прокурорами, а также другими лицами", — сказал Свенчковский журналистам. По его словам, после получения заявления прокуратура начала расследование уголовного дела. "Расследование по делу начал прокурор Михал Островский", — сказал глава конституционного суда. Островский является одним из противников изменений, которые провел в прокуратуре нынешний генеральный прокурор и министр юстиции Адам Боднар. В настоящее время он занимает должность заместителя генерального прокурора. В декабре прошлого года генпрокурор решил направить Островского с марта текущего года на работу в Нижнесилезский отдел национальной прокуратуры, с чем он не согласился. Ему также предъявлено обвинение в нарушении достоинства прокурора, связанное с оспариванием смены руководства прокуратуры. Его дело находится в дисциплинарном суде при генеральном прокуроре. Ситуацию прокомментировал Туск. Он разместил на платформе Х видеозапись, где играет в настольный теннис. Под записью премьер написал "Государственный переворот" и поставил смеющийся до слез смайлик. На записи слышно, что некто говорит Туску: "Слушайте, (лидер оппозиционной партии "Право и справедливость". — Прим. ред. ) Качиньский говорит, что вы совершили государственный переворот". На что Туск, продолжая играть в теннис, со смехом заявил: "Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже". В начале текущего года в польской прокуратуре и вокруг нее возникло противостояние после того, как Дариуш Барский отказался покинуть пост национального прокурора Польши, несмотря на приказ генпрокурора о назначении на этот пост исполняющим обязанности Яцека Билевича. Был проведен конкурс на замещение должности, по результатам которого Туск назначил национальным прокурором Дариуша Корнелюка. Ранее комментируя ситуацию в национальной прокуратуре президент Польши Анджей Дуда заявил, что, по его мнению, пост национального прокурора занимает Барский, поскольку он не был отправлен в отставку премьер-министром в соответствии с действующим законодательством. При этом Дуда уточнил, что для того чтобы отправить в отставку национального прокурора, премьер должен заручиться согласием президента, чего сделано не было.
https://ria.ru/20240905/polsha-1970908218.html
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в мире, польша, дональд туск, михаил островский, анджей дуда, право и справедливость
В мире, Польша, Дональд Туск, Михаил Островский, Анджей Дуда, Право и справедливость
На Туска завели дело по обвинению в госперевороте

В отношении премьера Польши Туска возбуждено дело по обвинению в госперевороте

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 фев — РИА Новости. Председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что в отношении премьер-министра Дональда Туска начато дело по обвинению в государственном перевороте.
"Тридцать первого января я подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром, министрами, спикером сейма, спикером сената, депутатами и сенаторами правящей коалиции, председателем правительственного законодательного центра, некоторыми судьями и прокурорами, а также другими лицами", — сказал Свенчковский журналистам.
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По его словам, после получения заявления прокуратура начала расследование уголовного дела.
"Расследование по делу начал прокурор Михал Островский", — сказал глава конституционного суда.
Островский является одним из противников изменений, которые провел в прокуратуре нынешний генеральный прокурор и министр юстиции Адам Боднар. В настоящее время он занимает должность заместителя генерального прокурора. В декабре прошлого года генпрокурор решил направить Островского с марта текущего года на работу в Нижнесилезский отдел национальной прокуратуры, с чем он не согласился.
Ему также предъявлено обвинение в нарушении достоинства прокурора, связанное с оспариванием смены руководства прокуратуры. Его дело находится в дисциплинарном суде при генеральном прокуроре.
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Ситуацию прокомментировал Туск. Он разместил на платформе Х видеозапись, где играет в настольный теннис. Под записью премьер написал "Государственный переворот" и поставил смеющийся до слез смайлик. На записи слышно, что некто говорит Туску: "Слушайте, (лидер оппозиционной партии "Право и справедливость". — Прим. ред. ) Качиньский говорит, что вы совершили государственный переворот". На что Туск, продолжая играть в теннис, со смехом заявил: "Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже".
В начале текущего года в польской прокуратуре и вокруг нее возникло противостояние после того, как Дариуш Барский отказался покинуть пост национального прокурора Польши, несмотря на приказ генпрокурора о назначении на этот пост исполняющим обязанности Яцека Билевича. Был проведен конкурс на замещение должности, по результатам которого Туск назначил национальным прокурором Дариуша Корнелюка.
Ранее комментируя ситуацию в национальной прокуратуре президент Польши Анджей Дуда заявил, что, по его мнению, пост национального прокурора занимает Барский, поскольку он не был отправлен в отставку премьер-министром в соответствии с действующим законодательством. При этом Дуда уточнил, что для того чтобы отправить в отставку национального прокурора, премьер должен заручиться согласием президента, чего сделано не было.
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