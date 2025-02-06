https://ria.ru/20250206/tusk-1997628745.html

На Туска завели дело по обвинению в госперевороте

На Туска завели дело по обвинению в госперевороте - РИА Новости, 06.02.2025

На Туска завели дело по обвинению в госперевороте

Председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что в отношении премьер-министра Дональда Туска начато дело по обвинению в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T01:14:00+03:00

2025-02-06T01:14:00+03:00

2025-02-06T08:39:00+03:00

в мире

польша

дональд туск

михаил островский

анджей дуда

право и справедливость

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ВАРШАВА, 6 фев — РИА Новости. Председатель конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что в отношении премьер-министра Дональда Туска начато дело по обвинению в государственном перевороте. "Тридцать первого января я подписал 60-страничное уведомление о законном подозрении в совершении преступления государственного переворота премьер-министром, министрами, спикером сейма, спикером сената, депутатами и сенаторами правящей коалиции, председателем правительственного законодательного центра, некоторыми судьями и прокурорами, а также другими лицами", — сказал Свенчковский журналистам. По его словам, после получения заявления прокуратура начала расследование уголовного дела. "Расследование по делу начал прокурор Михал Островский", — сказал глава конституционного суда. Островский является одним из противников изменений, которые провел в прокуратуре нынешний генеральный прокурор и министр юстиции Адам Боднар. В настоящее время он занимает должность заместителя генерального прокурора. В декабре прошлого года генпрокурор решил направить Островского с марта текущего года на работу в Нижнесилезский отдел национальной прокуратуры, с чем он не согласился. Ему также предъявлено обвинение в нарушении достоинства прокурора, связанное с оспариванием смены руководства прокуратуры. Его дело находится в дисциплинарном суде при генеральном прокуроре. Ситуацию прокомментировал Туск. Он разместил на платформе Х видеозапись, где играет в настольный теннис. Под записью премьер написал "Государственный переворот" и поставил смеющийся до слез смайлик. На записи слышно, что некто говорит Туску: "Слушайте, (лидер оппозиционной партии "Право и справедливость". — Прим. ред. ) Качиньский говорит, что вы совершили государственный переворот". На что Туск, продолжая играть в теннис, со смехом заявил: "Спокойно. У нас здесь серьезные дела. Займемся этим позже". В начале текущего года в польской прокуратуре и вокруг нее возникло противостояние после того, как Дариуш Барский отказался покинуть пост национального прокурора Польши, несмотря на приказ генпрокурора о назначении на этот пост исполняющим обязанности Яцека Билевича. Был проведен конкурс на замещение должности, по результатам которого Туск назначил национальным прокурором Дариуша Корнелюка. Ранее комментируя ситуацию в национальной прокуратуре президент Польши Анджей Дуда заявил, что, по его мнению, пост национального прокурора занимает Барский, поскольку он не был отправлен в отставку премьер-министром в соответствии с действующим законодательством. При этом Дуда уточнил, что для того чтобы отправить в отставку национального прокурора, премьер должен заручиться согласием президента, чего сделано не было.

https://ria.ru/20240905/polsha-1970908218.html

https://ria.ru/20241126/macherevich-1985689506.html

https://ria.ru/20250116/peskov-1994001524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, дональд туск, михаил островский, анджей дуда, право и справедливость