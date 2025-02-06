https://ria.ru/20250206/tsb-1997832072.html
ЦБ связал увеличение объема входящих платежей с ростом экономики
ЦБ связал увеличение объема входящих платежей с ростом экономики - РИА Новости, 06.02.2025
ЦБ связал увеличение объема входящих платежей с ростом экономики
Значительное увеличение поступлений через платежную систему Банка России в январе 2025 года позволяет сделать вывод о заметном росте экономики, говорится в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T19:52:00+03:00
2025-02-06T19:52:00+03:00
2025-02-06T19:52:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_0:157:3103:1902_1920x0_80_0_0_2c01c683d09c302c305f4b82c877c10c.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Значительное увеличение поступлений через платежную систему Банка России в январе 2025 года позволяет сделать вывод о заметном росте экономики, говорится в "Мониторинге отраслевых финансовых потоков", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России в январе 2025 года, демонстрировал значительный рост второй месяц подряд: он увеличился на 8,8% к среднему уровню IV квартала 2024 года... Значительное увеличение поступлений в январе все же позволяет сделать вывод о заметном росте экономики", - говорится в материале. При этом аналитики отмечают, что часть существенного прироста поступлений в отдельных отраслях, вероятно, связана с более активным авансированием госконтрактов в начале года. Поскольку в результате платежи перераспределяются внутри календарного года, январский рост платежей в номинальном выражении нельзя в полной мере объяснить ростом экономической активности. Также в материале подчеркивается, что часть роста можно объяснить накопившимися платежами за более длинные новогодние каникулы в этом году (11 календарных дней по сравнению с 8–10 днями в предыдущие несколько лет): этот фактор проблематично в полной мере учесть при сезонной корректировке. Отмечается, что без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления выросли на 11,4%. Как и в декабре, рост наблюдался во всех укрупненных группах отраслей, причем наибольший – в отраслях инвестиционного спроса. "Входящие платежи в отраслях инвестиционного спроса выросли на 21,1%, в значительной степени под влиянием волатильных компонентов", - сказано в материале.
https://ria.ru/20250119/swift-1994477803.html
https://ria.ru/20241228/tsb-1991860627.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_45cd5644cf167fd789608d5f77e2c2a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ связал увеличение объема входящих платежей с ростом экономики
В ЦБ сочли, что рост входящих платежей говорит о заметном росте экономики
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Значительное увеличение поступлений через платежную систему Банка России в январе 2025 года позволяет сделать вывод о заметном росте экономики, говорится в "Мониторинге отраслевых финансовых потоков", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.
"Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России в январе 2025 года, демонстрировал значительный рост второй месяц подряд: он увеличился на 8,8% к среднему уровню IV квартала 2024 года... Значительное увеличение поступлений в январе все же позволяет сделать вывод о заметном росте экономики", - говорится в материале.
При этом аналитики отмечают, что часть существенного прироста поступлений в отдельных отраслях, вероятно, связана с более активным авансированием госконтрактов в начале года. Поскольку в результате платежи перераспределяются внутри календарного года, январский рост платежей в номинальном выражении нельзя в полной мере объяснить ростом экономической активности.
Также в материале подчеркивается, что часть роста можно объяснить накопившимися платежами за более длинные новогодние каникулы в этом году (11 календарных дней по сравнению с 8–10 днями в предыдущие несколько лет): этот фактор проблематично в полной мере учесть при сезонной корректировке.
Отмечается, что без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления выросли на 11,4%. Как и в декабре, рост наблюдался во всех укрупненных группах отраслей, причем наибольший – в отраслях инвестиционного спроса.
"Входящие платежи в отраслях инвестиционного спроса выросли на 21,1%, в значительной степени под влиянием волатильных компонентов", - сказано в материале.