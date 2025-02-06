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ЦБ связал увеличение объема входящих платежей с ростом экономики

ЦБ связал увеличение объема входящих платежей с ростом экономики - РИА Новости, 06.02.2025

ЦБ связал увеличение объема входящих платежей с ростом экономики

Значительное увеличение поступлений через платежную систему Банка России в январе 2025 года позволяет сделать вывод о заметном росте экономики, говорится в... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T19:52:00+03:00

2025-02-06T19:52:00+03:00

2025-02-06T19:52:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Значительное увеличение поступлений через платежную систему Банка России в январе 2025 года позволяет сделать вывод о заметном росте экономики, говорится в "Мониторинге отраслевых финансовых потоков", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России в январе 2025 года, демонстрировал значительный рост второй месяц подряд: он увеличился на 8,8% к среднему уровню IV квартала 2024 года... Значительное увеличение поступлений в январе все же позволяет сделать вывод о заметном росте экономики", - говорится в материале. При этом аналитики отмечают, что часть существенного прироста поступлений в отдельных отраслях, вероятно, связана с более активным авансированием госконтрактов в начале года. Поскольку в результате платежи перераспределяются внутри календарного года, январский рост платежей в номинальном выражении нельзя в полной мере объяснить ростом экономической активности. Также в материале подчеркивается, что часть роста можно объяснить накопившимися платежами за более длинные новогодние каникулы в этом году (11 календарных дней по сравнению с 8–10 днями в предыдущие несколько лет): этот фактор проблематично в полной мере учесть при сезонной корректировке. Отмечается, что без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления поступления выросли на 11,4%. Как и в декабре, рост наблюдался во всех укрупненных группах отраслей, причем наибольший – в отраслях инвестиционного спроса. "Входящие платежи в отраслях инвестиционного спроса выросли на 21,1%, в значительной степени под влиянием волатильных компонентов", - сказано в материале.

https://ria.ru/20250119/swift-1994477803.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия