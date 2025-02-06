https://ria.ru/20250206/trump-1997845305.html

СМИ узнали, какой шаг задумал Трамп в отношении МУС

СМИ узнали, какой шаг задумал Трамп в отношении МУС - РИА Новости, 06.02.2025

СМИ узнали, какой шаг задумал Трамп в отношении МУС

Президент США Дональд Трамп намерен ввести финансовые санкции против Международного уголовного суда (МУС), сообщает телеканал NBC News со ссылкой на копию... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T21:58:00+03:00

2025-02-06T21:58:00+03:00

2025-02-06T21:58:00+03:00

в мире

сша

россия

дональд трамп

джо байден

международный уголовный суд

евросоюз

жозеп боррель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487226_260:26:2802:1456_1920x0_80_0_0_9a9ef0173ff2afb1511e32653ceb7f84.jpg

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен ввести финансовые санкции против Международного уголовного суда (МУС), сообщает телеканал NBC News со ссылкой на копию письма о соответствующем указе."Постановление будет включать как финансовые санкции, так и визовые ограничения в отношении неуказанных должностных лиц МУС и членов их семей, уличенных в оказании помощи в расследованиях в отношении граждан США или их союзников", — говорится в материале.По данным издания, мера пресечения связана с обвинением органа "в неправомерных нападениях на Соединенные Штаты и Израиль".В середине июня 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против сотрудников суда, который решил провести расследования возможных преступлений, совершенных американскими военнослужащими. Тогда Трамп обвинил эту международную структуру в коррупции и предвзятых расследованиях и заподозрил Россию во влиянии на нее.Следующий американский лидер Джо Байден отменил указ "О блокировании собственности определенных лиц, связанных с Международным уголовным судом". В апреле 2021 года верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал это решение "важным шагом", который "подчеркивает приверженность США международному порядку, основанному на правилах".

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997770711.html

https://ria.ru/20250206/zelenskiy-1997777598.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден, международный уголовный суд, евросоюз, жозеп боррель