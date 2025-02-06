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СМИ узнали, какой шаг задумал Трамп в отношении МУС
СМИ узнали, какой шаг задумал Трамп в отношении МУС - РИА Новости, 06.02.2025
СМИ узнали, какой шаг задумал Трамп в отношении МУС
Президент США Дональд Трамп намерен ввести финансовые санкции против Международного уголовного суда (МУС), сообщает телеканал NBC News со ссылкой на копию... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T21:58:00+03:00
2025-02-06T21:58:00+03:00
2025-02-06T21:58:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен ввести финансовые санкции против Международного уголовного суда (МУС), сообщает телеканал NBC News со ссылкой на копию письма о соответствующем указе."Постановление будет включать как финансовые санкции, так и визовые ограничения в отношении неуказанных должностных лиц МУС и членов их семей, уличенных в оказании помощи в расследованиях в отношении граждан США или их союзников", — говорится в материале.По данным издания, мера пресечения связана с обвинением органа "в неправомерных нападениях на Соединенные Штаты и Израиль".В середине июня 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против сотрудников суда, который решил провести расследования возможных преступлений, совершенных американскими военнослужащими. Тогда Трамп обвинил эту международную структуру в коррупции и предвзятых расследованиях и заподозрил Россию во влиянии на нее.Следующий американский лидер Джо Байден отменил указ "О блокировании собственности определенных лиц, связанных с Международным уголовным судом". В апреле 2021 года верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал это решение "важным шагом", который "подчеркивает приверженность США международному порядку, основанному на правилах".
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в мире, сша, россия, дональд трамп, джо байден, международный уголовный суд, евросоюз, жозеп боррель
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Международный уголовный суд, Евросоюз, Жозеп Боррель
СМИ узнали, какой шаг задумал Трамп в отношении МУС
NBC: Трамп введет финансовые санкции против МУС