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В Ингушетии школьница на уроке получила травму из-за падения подъемника - РИА Новости, 06.02.2025
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14:30 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/travma-1997738426.html
В Ингушетии школьница на уроке получила травму из-за падения подъемника
В Ингушетии школьница на уроке получила травму из-за падения подъемника - РИА Новости, 06.02.2025
В Ингушетии школьница на уроке получила травму из-за падения подъемника
Следственные органы в Ингушетии организовали проверку после падения строительно-монтажного подъемника на ученицу на уроке физкультуры в школе в Назрани, в... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T14:30:00+03:00
2025-02-06T14:30:00+03:00
происшествия
назрань
россия
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Следственные органы в Ингушетии организовали проверку после падения строительно-монтажного подъемника на ученицу на уроке физкультуры в школе в Назрани, в результате которого девочка получила травмы, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону. "В ходе доследственной проверки установлено, что 5 февраля в спортивном зале средней общеобразовательной школы №19 города Назрань в ходе урока физкультуры произошло падение строительно-монтажного подъемника, вследствие чего травмы различной степени тяжести получила ученица четвертого класса", - говорится в сообщении. Отмечается, что школьница доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает. "В ходе доследственной проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства и иных должностных лиц образовательного учреждения", - добавили в ведомстве.
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назрань
россия
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происшествия, назрань, россия, республика ингушетия
Происшествия, Назрань, Россия, Республика Ингушетия
В Ингушетии школьница на уроке получила травму из-за падения подъемника

В Ингушетии школьница получила травму на физкультуре из-за падения подъемника

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Следственные органы в Ингушетии организовали проверку после падения строительно-монтажного подъемника на ученицу на уроке физкультуры в школе в Назрани, в результате которого девочка получила травмы, сообщается в Telegram-канале СУСК РФ по региону.
"В ходе доследственной проверки установлено, что 5 февраля в спортивном зале средней общеобразовательной школы №19 города Назрань в ходе урока физкультуры произошло падение строительно-монтажного подъемника, вследствие чего травмы различной степени тяжести получила ученица четвертого класса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что школьница доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.
"В ходе доследственной проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) руководства и иных должностных лиц образовательного учреждения", - добавили в ведомстве.
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