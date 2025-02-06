https://ria.ru/20250206/tramp-1997813149.html
Трамп подпишет указ по борьбе с антихристианскими предрассудками
Трамп подпишет указ по борьбе с антихристианскими предрассудками - РИА Новости, 06.02.2025
Трамп подпишет указ по борьбе с антихристианскими предрассудками
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что вскоре подпишет новый указ по борьбе с "антихристианскими предрассудками" в стране и в то же время сообщил о... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T18:27:00+03:00
2025-02-06T18:27:00+03:00
2025-02-06T18:27:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_0:58:3066:1783_1920x0_80_0_0_d726e1131cb531cba4ab50da9af342ae.jpg
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что вскоре подпишет новый указ по борьбе с "антихристианскими предрассудками" в стране и в то же время сообщил о создании новой комиссии США по "религиозной свободе". "Я объявляю, что создам совершенно новую президентскую комиссию по религиозной свободе. Это будет очень большое дело, которое будет неустанно работать над защитой этого самого фундаментального права", — сказал Трамп в своем выступлении на национальном молитвенном завтраке. Трамп также объявил, что позднее в четверг подпишет указ о назначении генерального прокурора США Пэм Бонди главой новой рабочей группы, направленной на борьбу с антихристианскими предубеждениями в стране. Ранее Трамп критиковал раздутый штат чиновников в США и обещал сократить число официальных органов.
https://ria.ru/20250203/tramp-1997187171.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982139611_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_92d7c1cb6f8c6fb0524708432db3d4ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп подпишет указ по борьбе с антихристианскими предрассудками
Трамп создаст комиссию по борьбе с антихристианскими предрассудками