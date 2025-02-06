https://ria.ru/20250206/tramp-1997777795.html

Келлог заявил, что только Трамп сможет завершить конфликт на Украине

Келлог заявил, что только Трамп сможет завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 06.02.2025

Келлог заявил, что только Трамп сможет завершить конфликт на Украине

Спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог выразил мнение, что только президент США Дональд Трамп может проложить конец... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T16:39:00+03:00

2025-02-06T16:39:00+03:00

2025-02-06T18:37:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спецпосланник американского президента по украинскому урегулированию Кит Келлог выразил мнение, что только президент США Дональд Трамп может проложить конец украинскому конфликту. "Единственный человек в мире, который может довести дело до конца, - Дональд Трамп", - заявил Келлог в интервью телеканалу Newsmax. Ранее Келлог заявлял, что Трамп намерен дать рычаги Украине и России для переговоров по урегулированию конфликта.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997770711.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, кит келлог, нато