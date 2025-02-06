https://ria.ru/20250206/tramp-1997763719.html

СМИ: желание Трампа присоединить Гренландию ввергло Данию и ЕС в кризис

СМИ: желание Трампа присоединить Гренландию ввергло Данию и ЕС в кризис - РИА Новости, 06.02.2025

СМИ: желание Трампа присоединить Гренландию ввергло Данию и ЕС в кризис

Предложение американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США ввергло Данию и Евросоюз в кризис, пишет британская газета Financial Times. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:42:00+03:00

2025-02-06T15:42:00+03:00

2025-02-06T15:42:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Предложение американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США ввергло Данию и Евросоюз в кризис, пишет британская газета Financial Times. Газета отмечает, что США не впервые задумаются о приобретении Гренландии. Издание напоминает, что Вашингтон в первый раз наводил справки с этой целью в 1867 году. "Но эта последняя попытка (приобретения Гренландии - ред.), в ходе которой Трамп отказался исключить использование военной силы против союзника по НАТО, ввергла Данию и ЕС в кризис", - говорится в материале Financial Times. Как отмечает издание, по всей видимости, прошло то время, когда Арктику считали регионом с низкой напряженностью международных отношений, не представляющим интерес с геополитической точки зрения. Теперь арктический регион вызывает военный, коммерческий и дипломатический интерес, становясь полем, на котором конкурируют крупнейшие мировые державы. "Длительный период так называемой арктической исключительности, в течение которого крупные державы рассматривали регион как зону низкой напряженности вдали от нормальной геополитики, где соперничающие страны могли попытаться найти общий язык по таким проблемам, как изменение климата, похоже, подходит к концу", - добавляет газета. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250126/britanija-1995519625.html

https://ria.ru/20250128/danija-1995831388.html

https://ria.ru/20250205/kreml-1997484979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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