СМИ: желание Трампа присоединить Гренландию ввергло Данию и ЕС в кризис
FT: предложение Трампа присоединить Гренландию к США ввергло Данию и ЕС в кризис
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Предложение американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США ввергло Данию и Евросоюз в кризис, пишет британская газета Financial Times.
Газета отмечает, что США не впервые задумаются о приобретении Гренландии. Издание напоминает, что Вашингтон в первый раз наводил справки с этой целью в 1867 году.
Как отмечает издание, по всей видимости, прошло то время, когда Арктику считали регионом с низкой напряженностью международных отношений, не представляющим интерес с геополитической точки зрения. Теперь арктический регион вызывает военный, коммерческий и дипломатический интерес, становясь полем, на котором конкурируют крупнейшие мировые державы.
"Длительный период так называемой арктической исключительности, в течение которого крупные державы рассматривали регион как зону низкой напряженности вдали от нормальной геополитики, где соперничающие страны могли попытаться найти общий язык по таким проблемам, как изменение климата, похоже, подходит к концу", - добавляет газета.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.