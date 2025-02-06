https://ria.ru/20250206/tramp-1997762334.html

Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов для выплат СМИ

Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов для выплат СМИ - РИА Новости, 06.02.2025

Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов для выплат СМИ

Президент США Дональд Трамп обвинил Агентство США по международному развитию USAID в краже "миллиардов долларов" из государственного бюджета для выплат СМИ. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T15:38:00+03:00

2025-02-06T15:38:00+03:00

2025-02-06T15:38:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Агентство США по международному развитию USAID в краже "миллиардов долларов" из государственного бюджета для выплат СМИ. Глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и предприниматель Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В понедельник Маск заявил, что Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они "уже находятся в процессе" закрытия агентства. "Похоже, что миллиарды долларов были украдены в USAID и в других агентствах, многие из них пошли на СМИ, создающие фейковые новости, в качестве "платы" за хорошие истории о демократах", - написал Трамп на странице в своей соцсети Truth Social. Трамп добавил, что издание Politico, по всей видимости, получило от правительства США 8 миллионов долларов. Президент задался вопросом, какие еще СМИ получали государственные деньги. Он добавил, что в связи с этой информацией грядет "самый большой скандал", от которого демократам будет "не скрыться". Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE) сообщил, что ряд государственных ведомств США уже отменили подписки на СМИ, в том числе газеты Politico, New York Times и новостное агентство Ассошиэйтед Пресс. Агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что в пятницу весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений, будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь персонал оттуда будет отозван к пятнице.

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997635661.html

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в мире, технологии, сша, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша, politico