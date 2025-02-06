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"По всем признакам". В США обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского - РИА Новости, 06.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:44 06.02.2025 (обновлено: 13:45 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/tramp-1997725140.html
"По всем признакам". В США обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского
"По всем признакам". В США обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского - РИА Новости, 06.02.2025
"По всем признакам". В США обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского
Президент США Дональд Трамп должен понять, что Владимир Зеленский не представляет волю украинцев, написал в соцсети X отставной полковник, экс-советник... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T13:44:00+03:00
2025-02-06T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен понять, что Владимир Зеленский не представляет волю украинцев, написал в соцсети X отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. "По всем признакам Зеленский — марионетка Вашингтона. Он не представляет волю украинского народа. Будем надеяться, что Трамп это поймет", — говорится в публикации. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно". Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250206/lemmi-1997681279.html
https://ria.ru/20250206/tramp-1997685441.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США
"По всем признакам". В США обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского

Макгрегор призвал Трампа понять, что Зеленский не представляет волю украинцев

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен понять, что Владимир Зеленский не представляет волю украинцев, написал в соцсети X отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

"По всем признакам Зеленский — марионетка Вашингтона. Он не представляет волю украинского народа. Будем надеяться, что Трамп это поймет", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми во время прибытия на Украину - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Глава МИД Британии сделал странное заявление в Киеве
Вчера, 11:21
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно".

Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
СМИ рассказали о смене тактики Трампа в отношении России
Вчера, 11:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСША
 
 
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