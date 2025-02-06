https://ria.ru/20250206/tramp-1997725140.html

"По всем признакам". В США обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского

"По всем признакам". В США обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского - РИА Новости, 06.02.2025

"По всем признакам". В США обратились к Трампу с призывом из-за Зеленского

Президент США Дональд Трамп должен понять, что Владимир Зеленский не представляет волю украинцев, написал в соцсети X отставной полковник, экс-советник... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T13:44:00+03:00

2025-02-06T13:44:00+03:00

2025-02-06T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен понять, что Владимир Зеленский не представляет волю украинцев, написал в соцсети X отставной полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. "По всем признакам Зеленский — марионетка Вашингтона. Он не представляет волю украинского народа. Будем надеяться, что Трамп это поймет", — говорится в публикации. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что голосование сейчас "несвоевременно". Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250206/lemmi-1997681279.html

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в мире, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша