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В окружении Трампа произошел раскол из-за Маска
В окружении Трампа произошел раскол из-за Маска - РИА Новости, 06.02.2025
В окружении Трампа произошел раскол из-за Маска
Деятельность главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска вызывает раскол в окружении президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:22:00+03:00
2025-02-06T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Деятельность главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска вызывает раскол в окружении президента США Дональда Трампа, сообщает журнал Wired со ссылкой на соратников Трампа, в том числе внутри его администрации. Ранее телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники, что в последние дни Маск получал со стороны Белого дома напоминания о том, что у его власти есть пределы, и он должен отчитываться перед главой аппарата официальной резиденции президента США. "Спустя две с половиной недели после начала второго президентского срока Трампа на фоне захвата правительства США принадлежащим Маску DOGE (в окружении президента - ред.) начинается раскол", - говорится в сообщении журнала. По мнению одного из источников, с которыми беседовал журнал, Маск раздражает в первую очередь окружение Трампа, а не самого президента. Еще один источник, лично знакомый с президентом США, заявил Wired, что Маск ведет себя слишком самоуверенно, и в какой-то момент в приближенных к Трампу кругах может произойти "столкновение". Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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в мире, сша, огайо, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, nbc, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Огайо, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами, NBC, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В окружении Трампа произошел раскол из-за Маска
Wired: деятельность Маска вызывает раскол в окружении Трампа