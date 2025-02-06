Рейтинг@Mail.ru
В окружении Трампа произошел раскол из-за Маска - РИА Новости, 06.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/tramp-1997701066.html
В окружении Трампа произошел раскол из-за Маска
В окружении Трампа произошел раскол из-за Маска - РИА Новости, 06.02.2025
В окружении Трампа произошел раскол из-за Маска
Деятельность главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска вызывает раскол в окружении президента США Дональда Трампа,... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T12:22:00+03:00
2025-02-06T12:22:00+03:00
в мире
сша
огайо
дональд трамп
илон маск
вивек рамасвами
nbc
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_0:27:2824:1616_1920x0_80_0_0_1e59e2d4c65c57a7873326b34c837b91.jpg
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Деятельность главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска вызывает раскол в окружении президента США Дональда Трампа, сообщает журнал Wired со ссылкой на соратников Трампа, в том числе внутри его администрации. Ранее телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники, что в последние дни Маск получал со стороны Белого дома напоминания о том, что у его власти есть пределы, и он должен отчитываться перед главой аппарата официальной резиденции президента США. "Спустя две с половиной недели после начала второго президентского срока Трампа на фоне захвата правительства США принадлежащим Маску DOGE (в окружении президента - ред.) начинается раскол", - говорится в сообщении журнала. По мнению одного из источников, с которыми беседовал журнал, Маск раздражает в первую очередь окружение Трампа, а не самого президента. Еще один источник, лично знакомый с президентом США, заявил Wired, что Маск ведет себя слишком самоуверенно, и в какой-то момент в приближенных к Трампу кругах может произойти "столкновение". Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
https://ria.ru/20241225/mask-1991127498.html
сша
огайо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_305:0:2816:1883_1920x0_80_0_0_ddb96a6198d212d172a427534cc5000c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, огайо, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, nbc, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Огайо, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами, NBC, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
В окружении Трампа произошел раскол из-за Маска

Wired: деятельность Маска вызывает раскол в окружении Трампа

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Деятельность главы департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илона Маска вызывает раскол в окружении президента США Дональда Трампа, сообщает журнал Wired со ссылкой на соратников Трампа, в том числе внутри его администрации.
Ранее телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники, что в последние дни Маск получал со стороны Белого дома напоминания о том, что у его власти есть пределы, и он должен отчитываться перед главой аппарата официальной резиденции президента США.
"Спустя две с половиной недели после начала второго президентского срока Трампа на фоне захвата правительства США принадлежащим Маску DOGE (в окружении президента - ред.) начинается раскол", - говорится в сообщении журнала.
По мнению одного из источников, с которыми беседовал журнал, Маск раздражает в первую очередь окружение Трампа, а не самого президента. Еще один источник, лично знакомый с президентом США, заявил Wired, что Маск ведет себя слишком самоуверенно, и в какой-то момент в приближенных к Трампу кругах может произойти "столкновение".
Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
Илон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
"Будут взорваны": в США пришли в ужас от выходки Маска
25 декабря 2024, 07:01
 
В миреСШАОгайоДональд ТрампИлон МаскВивек РамасвамиNBCВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала