СМИ рассказали о смене тактики Трампа в отношении России
Asia Times: Трамп занял агрессивную позицию в отношении России
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп занял агрессивную позицию в отношении России, пишет Asia Times.
В статье отмечается, что первоначальные предположения многих аналитиков о том, что пришедший к власти Трамп начнет налаживать контакты с президентом России, не оправдались.
В статье отмечается, что первоначальные предположения многих аналитиков о том, что пришедший к власти Трамп начнет налаживать контакты с президентом России, не оправдались.
"После вступления в должность президента, Трамп усилил свою риторику в отношении России. Во-первых, он пригрозил Путину дополнительными экономическими санкциями. Во-вторых, он заявил, что хотел бы, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти", — говорится в публикации.
Издание пишет, что Трамп действительно хочет закончить конфликт на Украине, но постепенно меняет свои условия, так как якобы видит потенциал давления на Россию.
Накануне телеканал NBC отметил, что в Белом доме возник раскол по поводу урегулирования конфликта на Украине. Так, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц хотят оказать давление на Россию. Другие же выступают за сокращение помощи Украине.
На этой неделе Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Киевом сделку: украинские власти должны гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
Издание пишет, что Трамп действительно хочет закончить конфликт на Украине, но постепенно меняет свои условия, так как якобы видит потенциал давления на Россию.
Накануне телеканал NBC отметил, что в Белом доме возник раскол по поводу урегулирования конфликта на Украине. Так, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц хотят оказать давление на Россию. Другие же выступают за сокращение помощи Украине.
На этой неделе Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Киевом сделку: украинские власти должны гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.