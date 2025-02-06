https://ria.ru/20250206/tramp-1997685441.html

СМИ рассказали о смене тактики Трампа в отношении России

СМИ рассказали о смене тактики Трампа в отношении России - РИА Новости, 06.02.2025

СМИ рассказали о смене тактики Трампа в отношении России

Президент США Дональд Трамп занял агрессивную позицию в отношении России, пишет Asia Times.В статье отмечается, что первоначальные предположения многих... РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T11:34:00+03:00

2025-02-06T11:34:00+03:00

2025-02-06T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп занял агрессивную позицию в отношении России, пишет Asia Times.В статье отмечается, что первоначальные предположения многих аналитиков о том, что пришедший к власти Трамп начнет налаживать контакты с президентом России, не оправдались. "После вступления в должность президента, Трамп усилил свою риторику в отношении России. Во-первых, он пригрозил Путину дополнительными экономическими санкциями. Во-вторых, он заявил, что хотел бы, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти", — говорится в публикации. Издание пишет, что Трамп действительно хочет закончить конфликт на Украине, но постепенно меняет свои условия, так как якобы видит потенциал давления на Россию. Накануне телеканал NBC отметил, что в Белом доме возник раскол по поводу урегулирования конфликта на Украине. Так, спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц хотят оказать давление на Россию. Другие же выступают за сокращение помощи Украине.На этой неделе Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Киевом сделку: украинские власти должны гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.

https://ria.ru/20250206/ukraina-1997649723.html

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в мире, россия, дональд трамп, украина, сша, опек, кит келлог