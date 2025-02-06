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СМИ: Трамп отправит в отпуск сотрудников природоохранного агентства - РИА Новости, 06.02.2025
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10:06 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/tramp-1997663292.html
СМИ: Трамп отправит в отпуск сотрудников природоохранного агентства
СМИ: Трамп отправит в отпуск сотрудников природоохранного агентства - РИА Новости, 06.02.2025
СМИ: Трамп отправит в отпуск сотрудников природоохранного агентства
Администрация президента США Дональда Трампа намерена отправить в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды США (EPA)... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T10:06:00+03:00
2025-02-06T10:06:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена отправить в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды США (EPA) на фоне ожидания масштабных изменений кадровой политики, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. "Ожидается, что администрация Трампа отправит в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды США из отдела экологической справедливости и гражданских прав", - говорится в статье. По данным источников, первый заместитель помощника администратора упомянутого отдела Тереза Сеговиа уведомила сотрудников об ожидании "масштабных кадровых изменений". Издание указывает, что мера была принята администрацией Трампа в рамках сворачивания политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI) при найме новых сотрудников, а руководству EPA было предписано составить списки нанятых по программе работников. Находящиеся в административном отпуске сотрудники EPA продолжают получать заработную плату и льготы, однако закон США ограничивает срок пребывания служащих федеральных агентств в нем до 10 дней в году - таким образом, дальнейшая судьба сотрудников в административном отпуске остается неизвестной, заключает издание. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников писала о том, что администрация Трампа стремится выявить и уволить как можно больше чиновников, занимающихся вопросами политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Кроме того, по данным телеканала NBC, десятки сотрудников департамента образования США, проходивших тренинги по инклюзивности и разнообразию на рабочем месте, уже получили предложение уйти в отставку с выплатой компенсации или столкнуться с угрозой попасть под сокращение. По информации Defense One, в МО США также создают группу для искоренения политики разнообразия в ведомстве.
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в мире, сша, дональд трамп, nbc
В мире, США, Дональд Трамп, NBC
СМИ: Трамп отправит в отпуск сотрудников природоохранного агентства

WSJ: администрация Трампа намерена отправить в отпуск более ста сотрудников EPA

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена отправить в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды США (EPA) на фоне ожидания масштабных изменений кадровой политики, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
"Ожидается, что администрация Трампа отправит в административный отпуск более 100 сотрудников Агентства по охране окружающей среды США из отдела экологической справедливости и гражданских прав", - говорится в статье.
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По данным источников, первый заместитель помощника администратора упомянутого отдела Тереза Сеговиа уведомила сотрудников об ожидании "масштабных кадровых изменений".
Издание указывает, что мера была принята администрацией Трампа в рамках сворачивания политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI) при найме новых сотрудников, а руководству EPA было предписано составить списки нанятых по программе работников.
Находящиеся в административном отпуске сотрудники EPA продолжают получать заработную плату и льготы, однако закон США ограничивает срок пребывания служащих федеральных агентств в нем до 10 дней в году - таким образом, дальнейшая судьба сотрудников в административном отпуске остается неизвестной, заключает издание.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников писала о том, что администрация Трампа стремится выявить и уволить как можно больше чиновников, занимающихся вопросами политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Кроме того, по данным телеканала NBC, десятки сотрудников департамента образования США, проходивших тренинги по инклюзивности и разнообразию на рабочем месте, уже получили предложение уйти в отставку с выплатой компенсации или столкнуться с угрозой попасть под сокращение. По информации Defense One, в МО США также создают группу для искоренения политики разнообразия в ведомстве.
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