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СМИ: Трамп рассматривает план реформирования ВОЗ - РИА Новости, 06.02.2025
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09:59 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/tramp-1997662409.html
СМИ: Трамп рассматривает план реформирования ВОЗ
СМИ: Трамп рассматривает план реформирования ВОЗ - РИА Новости, 06.02.2025
СМИ: Трамп рассматривает план реформирования ВОЗ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для того, чтобы страна осталась ее... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T09:59:00+03:00
2025-02-06T09:59:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости/Прайм. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для того, чтобы страна осталась ее членом, он предполагает продвижение идеи о том, что следующим ее главой должен стать американский чиновник, передает агентство Рейтер. Ранее Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. Документ с предложениями, на который ссылается агентство, были предоставлен экспертами советникам Трампа до его инаугурации. В нем, например, содержится рекомендация объявить о выходе США из ВОЗ. Однако, отмечает агентство, неясно, примет ли его администрация другие предложения. "Недостаток американского лидерства в руководстве ВОЗ был крайне важным фактором траты американских средств и снижения эффективности организации", - приводит Рейтер слова из документа. В нем также предлагается назначить спецпосланника США, который будет курировать переговоры с ВОЗ о потенциальном проведении реформ в организации. Как отмечает Рейтер, на данный момент за координацию с ВОЗ отвечает госдепартамент и минздрав. "Посланник будет выступать за то, чтобы руководителем (ВОЗ)... впервые за ее историю стал американский чиновник", - пишет агентство. Рейтер напоминает, что исполнительный совет организации предоставляет шорт-лист кандидатов, и руководителем становится тот кандидат, который набирает по меньшей мере две трети голосов стран-членов.
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в мире, сша, дональд трамп, воз
В мире, США, Дональд Трамп, ВОЗ
СМИ: Трамп рассматривает план реформирования ВОЗ

Reuters: администрация Трампа рассматривает план реформирования ВОЗ

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости/Прайм. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для того, чтобы страна осталась ее членом, он предполагает продвижение идеи о том, что следующим ее главой должен стать американский чиновник, передает агентство Рейтер.
Ранее Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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Документ с предложениями, на который ссылается агентство, были предоставлен экспертами советникам Трампа до его инаугурации. В нем, например, содержится рекомендация объявить о выходе США из ВОЗ. Однако, отмечает агентство, неясно, примет ли его администрация другие предложения.
"Недостаток американского лидерства в руководстве ВОЗ был крайне важным фактором траты американских средств и снижения эффективности организации", - приводит Рейтер слова из документа.
В нем также предлагается назначить спецпосланника США, который будет курировать переговоры с ВОЗ о потенциальном проведении реформ в организации. Как отмечает Рейтер, на данный момент за координацию с ВОЗ отвечает госдепартамент и минздрав.
"Посланник будет выступать за то, чтобы руководителем (ВОЗ)... впервые за ее историю стал американский чиновник", - пишет агентство.
Рейтер напоминает, что исполнительный совет организации предоставляет шорт-лист кандидатов, и руководителем становится тот кандидат, который набирает по меньшей мере две трети голосов стран-членов.
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В миреСШАДональд ТрампВОЗ
 
 
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