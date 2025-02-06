https://ria.ru/20250206/tramp-1997639122.html

Невестка Трампа получит свою программу на Fox News

Невестка Трампа получит свою программу на Fox News - РИА Новости, 06.02.2025

Невестка Трампа получит свою программу на Fox News

Телеканал Fox News сообщил о том, что невестка президента США Дональда Трампа Лара Трамп станет ведущей собственной программы в прайм-тайм. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T04:46:00+03:00

2025-02-06T04:46:00+03:00

2025-02-06T04:46:00+03:00

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телеканал Fox News сообщил о том, что невестка президента США Дональда Трампа Лара Трамп станет ведущей собственной программы в прайм-тайм. "Канал Fox News (FNC) подписал контракт с Ларой Трамп на ведение новой прайм-тайм программы выходного дня", - говорится на сайте телеканала. Отмечается, что первая программа выйдет в эфир 22 февраля. Передачи Лары Трамп будет транслироваться по вечерам в субботу. Ранее родственница президента заявляла, что рассматривает возможность занять место в сенате, однако позднее она пересмотрела решение и сняла свою кандидатуру.

https://ria.ru/20250128/syn-1995773534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп