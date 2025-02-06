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Невестка Трампа получит свою программу на Fox News - РИА Новости, 06.02.2025
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04:46 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/tramp-1997639122.html
Невестка Трампа получит свою программу на Fox News
Невестка Трампа получит свою программу на Fox News - РИА Новости, 06.02.2025
Невестка Трампа получит свою программу на Fox News
Телеканал Fox News сообщил о том, что невестка президента США Дональда Трампа Лара Трамп станет ведущей собственной программы в прайм-тайм. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T04:46:00+03:00
2025-02-06T04:46:00+03:00
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телеканал Fox News сообщил о том, что невестка президента США Дональда Трампа Лара Трамп станет ведущей собственной программы в прайм-тайм. "Канал Fox News (FNC) подписал контракт с Ларой Трамп на ведение новой прайм-тайм программы выходного дня", - говорится на сайте телеканала. Отмечается, что первая программа выйдет в эфир 22 февраля. Передачи Лары Трамп будет транслироваться по вечерам в субботу. Ранее родственница президента заявляла, что рассматривает возможность занять место в сенате, однако позднее она пересмотрела решение и сняла свою кандидатуру.
https://ria.ru/20250128/syn-1995773534.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Невестка Трампа получит свою программу на Fox News

Невестка Трампа получит свою программу в прайм-тайм на телеканале Fox News

© AP Photo / Susan WalshЛара Трамп
Лара Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Лара Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Телеканал Fox News сообщил о том, что невестка президента США Дональда Трампа Лара Трамп станет ведущей собственной программы в прайм-тайм.
"Канал Fox News (FNC) подписал контракт с Ларой Трамп на ведение новой прайм-тайм программы выходного дня", - говорится на сайте телеканала.
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Отмечается, что первая программа выйдет в эфир 22 февраля. Передачи Лары Трамп будет транслироваться по вечерам в субботу.
Ранее родственница президента заявляла, что рассматривает возможность занять место в сенате, однако позднее она пересмотрела решение и сняла свою кандидатуру.
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