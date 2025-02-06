https://ria.ru/20250206/tramp-1997625671.html

Трамп задумался о постройке в Белом доме бального зала

Трамп задумался о постройке в Белом доме бального зала - РИА Новости, 06.02.2025

Трамп задумался о постройке в Белом доме бального зала

Президент США Дональд Трамп сообщил, что задумался о постройке в Белом доме бального зала, пообещал сделать соответствующее предложение "самому себе". РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T00:50:00+03:00

2025-02-06T00:50:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что задумался о постройке в Белом доме бального зала, пообещал сделать соответствующее предложение "самому себе". "Я очень хорош в строительстве бальных залов. Я строю красивые бальные залы. И я действительно предложил построить бальный зал для Белого дома. Я собирался построить его прямо здесь. Это должен был быть зал для приемов", - разоткровенничался президент США, выступая перед журналистами по случаю подписания указа о запрете трансгендерам соревноваться в женском спорте. Трамп при этом отметил, что администрация Джо Байдена, которой он предложил построить зал для танцев, не дала ответа. "Так что я собираюсь сделать предложение самому себе, понимаете, потому что нам не помешала бы комната побольше, верно?... Президент, вы бы хотели построить? Да, я бы хотел", - ответил американский лидер на свой же вопрос. Президент США добавил, что бальный зал станет "прекрасным дополнением" к Белому дому и "ничего не будет стоить".

https://ria.ru/20250130/tramp-1996395917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, джо байден