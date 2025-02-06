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Трамп задумался о постройке в Белом доме бального зала - РИА Новости, 06.02.2025
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00:50 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/tramp-1997625671.html
Трамп задумался о постройке в Белом доме бального зала
Трамп задумался о постройке в Белом доме бального зала - РИА Новости, 06.02.2025
Трамп задумался о постройке в Белом доме бального зала
Президент США Дональд Трамп сообщил, что задумался о постройке в Белом доме бального зала, пообещал сделать соответствующее предложение "самому себе". РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T00:50:00+03:00
2025-02-06T00:50:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что задумался о постройке в Белом доме бального зала, пообещал сделать соответствующее предложение "самому себе". "Я очень хорош в строительстве бальных залов. Я строю красивые бальные залы. И я действительно предложил построить бальный зал для Белого дома. Я собирался построить его прямо здесь. Это должен был быть зал для приемов", - разоткровенничался президент США, выступая перед журналистами по случаю подписания указа о запрете трансгендерам соревноваться в женском спорте. Трамп при этом отметил, что администрация Джо Байдена, которой он предложил построить зал для танцев, не дала ответа. "Так что я собираюсь сделать предложение самому себе, понимаете, потому что нам не помешала бы комната побольше, верно?... Президент, вы бы хотели построить? Да, я бы хотел", - ответил американский лидер на свой же вопрос. Президент США добавил, что бальный зал станет "прекрасным дополнением" к Белому дому и "ничего не будет стоить".
https://ria.ru/20250130/tramp-1996395917.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп задумался о постройке в Белом доме бального зала

Трамп заявил, что постройка в Белом доме бального зала ничего не будет стоить

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что задумался о постройке в Белом доме бального зала, пообещал сделать соответствующее предложение "самому себе".
"Я очень хорош в строительстве бальных залов. Я строю красивые бальные залы. И я действительно предложил построить бальный зал для Белого дома. Я собирался построить его прямо здесь. Это должен был быть зал для приемов", - разоткровенничался президент США, выступая перед журналистами по случаю подписания указа о запрете трансгендерам соревноваться в женском спорте.
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Трамп при этом отметил, что администрация Джо Байдена, которой он предложил построить зал для танцев, не дала ответа.
"Так что я собираюсь сделать предложение самому себе, понимаете, потому что нам не помешала бы комната побольше, верно?... Президент, вы бы хотели построить? Да, я бы хотел", - ответил американский лидер на свой же вопрос.
Президент США добавил, что бальный зал станет "прекрасным дополнением" к Белому дому и "ничего не будет стоить".
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В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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