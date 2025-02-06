Трамп задумался о постройке в Белом доме бального зала
Трамп заявил, что постройка в Белом доме бального зала ничего не будет стоить
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что задумался о постройке в Белом доме бального зала, пообещал сделать соответствующее предложение "самому себе".
"Я очень хорош в строительстве бальных залов. Я строю красивые бальные залы. И я действительно предложил построить бальный зал для Белого дома. Я собирался построить его прямо здесь. Это должен был быть зал для приемов", - разоткровенничался президент США, выступая перед журналистами по случаю подписания указа о запрете трансгендерам соревноваться в женском спорте.
Трамп при этом отметил, что администрация Джо Байдена, которой он предложил построить зал для танцев, не дала ответа.
"Так что я собираюсь сделать предложение самому себе, понимаете, потому что нам не помешала бы комната побольше, верно?... Президент, вы бы хотели построить? Да, я бы хотел", - ответил американский лидер на свой же вопрос.
Президент США добавил, что бальный зал станет "прекрасным дополнением" к Белому дому и "ничего не будет стоить".