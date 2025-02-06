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Трамп запретил мужчинам участвовать в женских соревнованиях - РИА Новости, 06.02.2025
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00:32 06.02.2025
https://ria.ru/20250206/tramp-1997624375.html
Трамп запретил мужчинам участвовать в женских соревнованиях
Трамп запретил мужчинам участвовать в женских соревнованиях - РИА Новости, 06.02.2025
Трамп запретил мужчинам участвовать в женских соревнованиях
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о запрете мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях, рассказав, что таким образом в США... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T00:32:00+03:00
2025-02-06T00:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о запрете мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях, рассказав, что таким образом в США произошли тысячи побед. "Мужчина и женщина, не сможешь подумать о многих других вариантах", - заявил Трамп на церемонии подписания Белого дома. Президент США завил, что предпринимает действия по возвращению культуры и законов, которые заменят "крестовый поход радикальных леваков против биологической реальности". Как заявил Трамп, "мужчины, притворявшиеся девочками", одержали 3,5 тысячи побед в женских соревнованиях, "более 11 тысяч соревнований для женщин подверглись вторжению". Мужчина-велосипедист, представившийся женщиной, участвовал в гонке на тысячу двести километров и победил, побив женский рекорд на 5,5 часов, в тяжелой атлетике участники на 200 с лишним килограммов превосходили мировые рекорды, рассказал президент США.
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в мире, сша, дональд трамп, спорт
В мире, США, Дональд Трамп, Спорт
Трамп запретил мужчинам участвовать в женских соревнованиях

Трамп подписал указ о запрете мужчинам участвовать в женских соревнованиях

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о запрете мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях, рассказав, что таким образом в США произошли тысячи побед.
"Мужчина и женщина, не сможешь подумать о многих других вариантах", - заявил Трамп на церемонии подписания Белого дома.
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Президент США завил, что предпринимает действия по возвращению культуры и законов, которые заменят "крестовый поход радикальных леваков против биологической реальности".
Как заявил Трамп, "мужчины, притворявшиеся девочками", одержали 3,5 тысячи побед в женских соревнованиях, "более 11 тысяч соревнований для женщин подверглись вторжению".
Мужчина-велосипедист, представившийся женщиной, участвовал в гонке на тысячу двести километров и победил, побив женский рекорд на 5,5 часов, в тяжелой атлетике участники на 200 с лишним килограммов превосходили мировые рекорды, рассказал президент США.
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В миреСШАДональд ТрампСпорт
 
 
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