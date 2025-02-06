https://ria.ru/20250206/tramp-1997624375.html
Трамп запретил мужчинам участвовать в женских соревнованиях
Трамп запретил мужчинам участвовать в женских соревнованиях - РИА Новости, 06.02.2025
Трамп запретил мужчинам участвовать в женских соревнованиях
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о запрете мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях, рассказав, что таким образом в США... РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T00:32:00+03:00
2025-02-06T00:32:00+03:00
2025-02-06T00:32:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg
ВАШИНГТОН 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о запрете мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях, рассказав, что таким образом в США произошли тысячи побед. "Мужчина и женщина, не сможешь подумать о многих других вариантах", - заявил Трамп на церемонии подписания Белого дома. Президент США завил, что предпринимает действия по возвращению культуры и законов, которые заменят "крестовый поход радикальных леваков против биологической реальности". Как заявил Трамп, "мужчины, притворявшиеся девочками", одержали 3,5 тысячи побед в женских соревнованиях, "более 11 тысяч соревнований для женщин подверглись вторжению". Мужчина-велосипедист, представившийся женщиной, участвовал в гонке на тысячу двести километров и победил, побив женский рекорд на 5,5 часов, в тяжелой атлетике участники на 200 с лишним килограммов превосходили мировые рекорды, рассказал президент США.
https://rsport.ria.ru/20250122/iba-1995004507.html
https://ria.ru/20250129/transgendery-1995974773.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_bae8846130c0cb50ae251f3ec27cde99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, спорт
В мире, США, Дональд Трамп, Спорт
Трамп запретил мужчинам участвовать в женских соревнованиях
Трамп подписал указ о запрете мужчинам участвовать в женских соревнованиях
ВАШИНГТОН 6 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о запрете мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях, рассказав, что таким образом в США произошли тысячи побед.
"Мужчина и женщина, не сможешь подумать о многих других вариантах", - заявил Трамп
на церемонии подписания Белого дома.
Президент США
завил, что предпринимает действия по возвращению культуры и законов, которые заменят "крестовый поход радикальных леваков против биологической реальности".
Как заявил Трамп, "мужчины, притворявшиеся девочками", одержали 3,5 тысячи побед в женских соревнованиях, "более 11 тысяч соревнований для женщин подверглись вторжению".
Мужчина-велосипедист, представившийся женщиной, участвовал в гонке на тысячу двести километров и победил, побив женский рекорд на 5,5 часов, в тяжелой атлетике участники на 200 с лишним килограммов превосходили мировые рекорды, рассказал президент США.