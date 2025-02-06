https://ria.ru/20250206/tramp-1997623580.html
США пытаются вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил Трамп
США пытаются вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил Трамп - РИА Новости, 06.02.2025
США пытаются вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил Трамп
США добьются возвращения контроля над Панамским каналом, заявил в среду президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T00:17:00+03:00
2025-02-06T00:17:00+03:00
2025-02-06T00:19:00+03:00
в мире
сша
панама
панамский канал
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487182_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_6b88c006b7db650264d7d927970e671a.jpg
ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. США добьются возвращения контроля над Панамским каналом, заявил в среду президент страны Дональд Трамп."Факт состоит в том, что вы (госсекретарь США Марко Рубио - ред.) только вернулись из Панамы. Мы пытаемся вернуть Панамский канал. Это все произойдет", – сказал Трамп на официальном мероприятии в Белом доме в присутствии журналистов.Ранее Трамп заявлял, что передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы получили значительное влияние на его инфраструктуру. Он подчеркивал, что США не должны допустить потери стратегически важного маршрута, связывающего Атлантический и Тихоокеанский океаны.
https://ria.ru/20250203/tramp-1996942353.html
сша
панама
панамский канал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487182_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_dd79d3793b5b679002a7aa1f48630a1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, панама, панамский канал, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Панама, Панамский канал, Марко Рубио, Дональд Трамп
США пытаются вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил Трамп
Трамп: США хотят вернуть себе контроль над Панамским каналом, и это произойдет