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США пытаются вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил Трамп - РИА Новости, 06.02.2025
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00:17 06.02.2025 (обновлено: 00:19 06.02.2025)
https://ria.ru/20250206/tramp-1997623580.html
США пытаются вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил Трамп
США пытаются вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил Трамп - РИА Новости, 06.02.2025
США пытаются вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил Трамп
США добьются возвращения контроля над Панамским каналом, заявил в среду президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 06.02.2025
2025-02-06T00:17:00+03:00
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в мире
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панамский канал
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. США добьются возвращения контроля над Панамским каналом, заявил в среду президент страны Дональд Трамп."Факт состоит в том, что вы (госсекретарь США Марко Рубио - ред.) только вернулись из Панамы. Мы пытаемся вернуть Панамский канал. Это все произойдет", – сказал Трамп на официальном мероприятии в Белом доме в присутствии журналистов.Ранее Трамп заявлял, что передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы получили значительное влияние на его инфраструктуру. Он подчеркивал, что США не должны допустить потери стратегически важного маршрута, связывающего Атлантический и Тихоокеанский океаны.
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в мире, сша, панама, панамский канал, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Панама, Панамский канал, Марко Рубио, Дональд Трамп
США пытаются вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил Трамп

Трамп: США хотят вернуть себе контроль над Панамским каналом, и это произойдет

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. США добьются возвращения контроля над Панамским каналом, заявил в среду президент страны Дональд Трамп.
"Факт состоит в том, что вы (госсекретарь США Марко Рубио - ред.) только вернулись из Панамы. Мы пытаемся вернуть Панамский канал. Это все произойдет", – сказал Трамп на официальном мероприятии в Белом доме в присутствии журналистов.
Ранее Трамп заявлял, что передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы получили значительное влияние на его инфраструктуру. Он подчеркивал, что США не должны допустить потери стратегически важного маршрута, связывающего Атлантический и Тихоокеанский океаны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп заявил, что вопрос с Панамским каналом решат без участия военных
3 февраля, 03:38
 
В миреСШАПанамаПанамский каналМарко РубиоДональд Трамп
 
 
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