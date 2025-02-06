https://ria.ru/20250206/tramp-1997623580.html

США пытаются вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил Трамп

США пытаются вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил Трамп - РИА Новости, 06.02.2025

США пытаются вернуть себе контроль над Панамским каналом, заявил Трамп

США добьются возвращения контроля над Панамским каналом, заявил в среду президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 06.02.2025

2025-02-06T00:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 фев – РИА Новости. США добьются возвращения контроля над Панамским каналом, заявил в среду президент страны Дональд Трамп."Факт состоит в том, что вы (госсекретарь США Марко Рубио - ред.) только вернулись из Панамы. Мы пытаемся вернуть Панамский канал. Это все произойдет", – сказал Трамп на официальном мероприятии в Белом доме в присутствии журналистов.Ранее Трамп заявлял, что передача канала Панаме ослабила позиции Вашингтона, а китайские компании за последние годы получили значительное влияние на его инфраструктуру. Он подчеркивал, что США не должны допустить потери стратегически важного маршрута, связывающего Атлантический и Тихоокеанский океаны.

https://ria.ru/20250203/tramp-1996942353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, панама, панамский канал, марко рубио, дональд трамп